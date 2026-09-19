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CALCIO SERIE A

Roma-Inter come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 5a giornata della Serie A 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Roma-Inter è una partita valevole per la 5a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Roma che attualmente si trova al 1° posto in classifica con 12 punti e l'Inter che invece è al 2° posto in classifica con 12 punti.

La Roma ha ottenuto finora 4 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Donyell Malen con 6 reti.
L'Inter ha ottenuto finora 4 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Hakan Çalhanoglu con 2 reti.

Roma-Inter si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Roma - Inter è il signor Davide Massa di Imperia. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Davide Massa ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; per ora non ha assegnato nessun cartellino giallo e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Roma-Inter in tv o in streaming

  • Partita: Roma-Inter
  • Data: sabato 19 settembre 2026
  • Orario: 18:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Roma
  • Stadio: Stadio Olimpico
  • Arbitro: Davide Massa

Roma-Inter è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 19-09-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Roma-Inter sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Roma - Inter?
La gara tra Roma e Inter si giocherà sabato 19 settembre 2026 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Roma - Inter?
L'arbitro del match sarà Davide Massa
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Roma - Inter sarà Paolo Silvio Mazzoleni
Dove si gioca Roma - Inter?
La partita si gioca a Roma
In che stadio si gioca Roma - Inter?
Stadio Stadio Olimpico
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 6 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Hakan Çalhanoglu con 2 gol
Chi trasmette la partita Roma - Inter?
La partita tra Roma e Inter verrà trasmessa da DAZN
Roma-Inter come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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