Roma-Inter è una partita valevole per la 5a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Roma che attualmente si trova al 1° posto in classifica con 12 punti e l'Inter che invece è al 2° posto in classifica con 12 punti.
La Roma ha ottenuto finora 4 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Donyell Malen con 6 reti.
L'Inter ha ottenuto finora 4 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Hakan Çalhanoglu con 2 reti.
Roma-Inter si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Roma - Inter è il signor Davide Massa di Imperia. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Davide Massa ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; per ora non ha assegnato nessun cartellino giallo e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Roma-Inter in tv o in streaming
- Partita: Roma-Inter
- Data: sabato 19 settembre 2026
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Roma
- Stadio: Stadio Olimpico
- Arbitro: Davide Massa
Roma-Inter è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 19-09-2026.
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Il link al live di Roma-Inter sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Roma - Inter?
- La gara tra Roma e Inter si giocherà sabato 19 settembre 2026 alle ore 18:00
- Chi è l'arbitro di Roma - Inter?
- L'arbitro del match sarà Davide Massa
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Roma - Inter sarà Paolo Silvio Mazzoleni
- Dove si gioca Roma - Inter?
- La partita si gioca a Roma
- In che stadio si gioca Roma - Inter?
- Stadio Stadio Olimpico
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 6 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Hakan Çalhanoglu con 2 gol
- Chi trasmette la partita Roma - Inter?
- La partita tra Roma e Inter verrà trasmessa da DAZN