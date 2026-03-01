Partita valevole per la 27a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Roma-Juventus è una partita valevole per la 27a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Roma che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 50 punti e la Juventus che invece è al 6° posto in classifica con 46 punti.

La Roma ha ottenuto finora 16 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 34 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Matías Soulé con 6 reti.

La Juventus ha ottenuto finora 13 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 43 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenan Yildiz con 8 reti.

Roma-Juventus si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Roma - Juventus è il signor Simone Sozza di Seregno. Al VAR ci sarà invece Marco Di Bello. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Sozza ha diretto 11 incontri concedendo 5 rigori; ha assegnato 38 cartellini gialli e 5 cartellini rossi.

Dove vedere Roma-Juventus in tv o in streaming

Partita : Roma-Juventus

: Roma-Juventus Data : domenica 1 marzo 2026

: domenica 1 marzo 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Roma

: Roma Stadio : Stadio Olimpico

: Stadio Olimpico Arbitro: Simone Sozza

Roma-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 01-03-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Roma-Juventus sarà inserito un'ora prima del match.