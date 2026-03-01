Roma-Juventus è una partita valevole per la 27a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Roma che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 50 punti e la Juventus che invece è al 6° posto in classifica con 46 punti.
La Roma ha ottenuto finora 16 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 34 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Matías Soulé con 6 reti.
La Juventus ha ottenuto finora 13 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 43 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenan Yildiz con 8 reti.
Roma-Juventus si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Roma - Juventus è il signor Simone Sozza di Seregno. Al VAR ci sarà invece Marco Di Bello. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Sozza ha diretto 11 incontri concedendo 5 rigori; ha assegnato 38 cartellini gialli e 5 cartellini rossi.
Dove vedere Roma-Juventus in tv o in streaming
- Partita: Roma-Juventus
- Data: domenica 1 marzo 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Roma
- Stadio: Stadio Olimpico
- Arbitro: Simone Sozza
Roma-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 01-03-2026.
Se invece preferite seguire Roma-Juventus live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
