Partita valevole per la 30a giornata della Serie A 2025/2026

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Roma-Lecce è una partita valevole per la 30a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Roma che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 51 punti e il Lecce che invece è al 17° posto in classifica con 27 punti.

La Roma ha ottenuto finora 16 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 39 gol e ne ha subiti 23. Il giocatore che ha segnato più gol è Donyell Malen con 7 reti.

Il Lecce ha ottenuto finora 7 vittorie, 6 pareggi e 16 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 39. Il giocatore che ha segnato più gol è Lassana Coulibaly con 3 reti.

Roma-Lecce si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Roma - Lecce è il signor Juan Luca Sacchi di Macerata. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Juan Luca Sacchi ha diretto 9 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 34 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Roma-Lecce in tv o in streaming

Partita : Roma-Lecce

: Roma-Lecce Data : domenica 22 marzo 2026

: domenica 22 marzo 2026 Orario : 18:00

: 18:00 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Roma

: Roma Stadio : Stadio Olimpico

: Stadio Olimpico Arbitro: Juan Luca Sacchi

Roma-Lecce è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 22-03-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Roma-Lecce sarà inserito un'ora prima del match.