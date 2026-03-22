Roma-Lecce è una partita valevole per la 30a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Roma che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 51 punti e il Lecce che invece è al 17° posto in classifica con 27 punti.
La Roma ha ottenuto finora 16 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 39 gol e ne ha subiti 23. Il giocatore che ha segnato più gol è Donyell Malen con 7 reti.
Il Lecce ha ottenuto finora 7 vittorie, 6 pareggi e 16 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 39. Il giocatore che ha segnato più gol è Lassana Coulibaly con 3 reti.
Roma-Lecce si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Roma - Lecce è il signor Juan Luca Sacchi di Macerata. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Juan Luca Sacchi ha diretto 9 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 34 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Roma-Lecce in tv o in streaming
- Partita: Roma-Lecce
- Data: domenica 22 marzo 2026
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Roma
- Stadio: Stadio Olimpico
- Arbitro: Juan Luca Sacchi
Roma-Lecce è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 22-03-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Roma-Lecce live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Roma-Lecce sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Roma - Lecce?
- La gara tra Roma e Lecce si giocherà domenica 22 marzo 2026 alle ore 18:00
- Chi è l'arbitro di Roma - Lecce?
- L'arbitro del match sarà Juan Luca Sacchi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Roma - Lecce sarà Davide Ghersini
- Dove si gioca Roma - Lecce?
- La partita si gioca a Roma
- In che stadio si gioca Roma - Lecce?
- Stadio Stadio Olimpico
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 7 gol, mentre il capocannoniere del Lecce è Lassana Coulibaly con 3 gol
- Chi trasmette la partita Roma - Lecce?
- La partita tra Roma e Lecce verrà trasmessa da DAZN e da Sky