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CALCIO SERIE A

Roma-Lecce come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 30a giornata della Serie A 2025/2026

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Redazione

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Roma-Lecce è una partita valevole per la 30a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Roma che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 51 punti e il Lecce che invece è al 17° posto in classifica con 27 punti.

La Roma ha ottenuto finora 16 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 39 gol e ne ha subiti 23. Il giocatore che ha segnato più gol è Donyell Malen con 7 reti.
Il Lecce ha ottenuto finora 7 vittorie, 6 pareggi e 16 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 39. Il giocatore che ha segnato più gol è Lassana Coulibaly con 3 reti.

Roma-Lecce si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Roma - Lecce è il signor Juan Luca Sacchi di Macerata. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Juan Luca Sacchi ha diretto 9 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 34 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Roma-Lecce in tv o in streaming

  • Partita: Roma-Lecce
  • Data: domenica 22 marzo 2026
  • Orario: 18:00
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Roma
  • Stadio: Stadio Olimpico
  • Arbitro: Juan Luca Sacchi

Roma-Lecce è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 22-03-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Roma-Lecce sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Roma - Lecce?
La gara tra Roma e Lecce si giocherà domenica 22 marzo 2026 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Roma - Lecce?
L'arbitro del match sarà Juan Luca Sacchi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Roma - Lecce sarà Davide Ghersini
Dove si gioca Roma - Lecce?
La partita si gioca a Roma
In che stadio si gioca Roma - Lecce?
Stadio Stadio Olimpico
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 7 gol, mentre il capocannoniere del Lecce è Lassana Coulibaly con 3 gol
Chi trasmette la partita Roma - Lecce?
La partita tra Roma e Lecce verrà trasmessa da DAZN e da Sky
Roma-Lecce come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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