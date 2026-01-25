Virgilio Sport
Roma-Milan come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 22a giornata della Serie A 2025/2026

Roma-Milan è una partita valevole per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Roma che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 42 punti e il Milan che invece è al 2° posto in classifica con 46 punti.

La Roma ha ottenuto finora 14 vittorie, 0 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Matías Soulé con 6 reti.
Il Milan ha ottenuto finora 13 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 34 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Christian Pulisic con 8 reti.

Roma-Milan si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Roma - Milan è il signor Andrea Colombo di Como. Al VAR ci sarà invece Marco Di Bello. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Colombo ha diretto 7 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 32 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Roma-Milan in tv o in streaming

  • Partita: Roma-Milan
  • Data: domenica 25 gennaio 2026
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Roma
  • Stadio: Stadio Olimpico
  • Arbitro: Andrea Colombo

Roma-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 25-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Roma-Milan sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Roma - Milan?
La gara tra Roma e Milan si giocherà domenica 25 gennaio 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Roma - Milan?
L'arbitro del match sarà Andrea Colombo
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Roma - Milan sarà Marco Di Bello
Dove si gioca Roma - Milan?
La partita si gioca a Roma
In che stadio si gioca Roma - Milan?
Stadio Stadio Olimpico
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Roma è Matías Soulé con 6 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Christian Pulisic con 8 gol
Chi trasmette la partita Roma - Milan?
La partita tra Roma e Milan verrà trasmessa da DAZN
