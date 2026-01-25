Roma-Milan è una partita valevole per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Roma che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 42 punti e il Milan che invece è al 2° posto in classifica con 46 punti.
La Roma ha ottenuto finora 14 vittorie, 0 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Matías Soulé con 6 reti.
Il Milan ha ottenuto finora 13 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 34 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Christian Pulisic con 8 reti.
Roma-Milan si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Roma - Milan è il signor Andrea Colombo di Como. Al VAR ci sarà invece Marco Di Bello. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Colombo ha diretto 7 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 32 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Roma-Milan in tv o in streaming
- Partita: Roma-Milan
- Data: domenica 25 gennaio 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Roma
- Stadio: Stadio Olimpico
- Arbitro: Andrea Colombo
Roma-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 25-01-2026.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Roma-Milan live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Roma-Milan sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Roma - Milan?
- La gara tra Roma e Milan si giocherà domenica 25 gennaio 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Roma - Milan?
- L'arbitro del match sarà Andrea Colombo
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Roma - Milan sarà Marco Di Bello
- Dove si gioca Roma - Milan?
- La partita si gioca a Roma
- In che stadio si gioca Roma - Milan?
- Stadio Stadio Olimpico
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Roma è Matías Soulé con 6 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Christian Pulisic con 8 gol
- Chi trasmette la partita Roma - Milan?
- La partita tra Roma e Milan verrà trasmessa da DAZN