Roma-Napoli è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Roma che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 27 punti e il Napoli che invece è al 3° posto in classifica con 25 punti.
La Roma ha ottenuto finora 9 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Matías Soulé con 4 reti.
Il Napoli ha ottenuto finora 8 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Kevin De Bruyne con 4 reti.
Roma-Napoli si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Roma - Napoli è il signor Davide Massa di Imperia. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Davide Massa ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 19 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Roma-Napoli in tv o in streaming
- Partita: Roma-Napoli
- Data: domenica 30 novembre 2025
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Roma
- Stadio: Stadio Olimpico
- Arbitro: Davide Massa
Roma-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 30-11-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Roma-Napoli live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Roma-Napoli sarà inserito un'ora prima del match.
