Partita valevole per la 13a giornata della Serie A 2025/2026

Roma-Napoli è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Roma che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 27 punti e il Napoli che invece è al 3° posto in classifica con 25 punti.

La Roma ha ottenuto finora 9 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Matías Soulé con 4 reti.

Il Napoli ha ottenuto finora 8 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Kevin De Bruyne con 4 reti.

Roma-Napoli si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Roma - Napoli è il signor Davide Massa di Imperia. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Davide Massa ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 19 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Roma-Napoli in tv o in streaming

Roma-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 30-11-2025.

