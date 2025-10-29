Roma-Parma è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Roma che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 18 punti e il Parma che invece è al 15° posto in classifica con 7 punti.
La Roma ha ottenuto finora 6 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Matías Soulé con 3 reti.
Il Parma ha ottenuto finora 1 vittoria, 4 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 2 reti.
Roma-Parma si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Roma - Parma è il signor Valerio Crezzini. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Valerio Crezzini ha diretto 3 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 7 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Roma-Parma in tv o in streaming
- Partita: Roma-Parma
- Data: mercoledì 29 ottobre 2025
- Orario: 18:30
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Roma
- Stadio: Stadio Olimpico
- Arbitro: Valerio Crezzini
Roma-Parma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 29-10-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Roma-Parma live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Roma-Parma sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Roma - Parma?
- La gara tra Roma e Parma si giocherà mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 18:30
- Chi è l'arbitro di Roma - Parma?
- L'arbitro del match sarà Valerio Crezzini
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Roma - Parma sarà Gianluca Aureliano
- Dove si gioca Roma - Parma?
- La partita si gioca a Roma
- In che stadio si gioca Roma - Parma?
- Stadio Stadio Olimpico
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Roma è Matías Soulé con 3 gol, mentre il capocannoniere del Parma è Mateo Pellegrino con 2 gol
- Chi trasmette la partita Roma - Parma?
- La partita tra Roma e Parma verrà trasmessa da DAZN e da Sky