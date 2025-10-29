Partita valevole per la 9a giornata della Serie A 2025/2026

Roma-Parma è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Roma che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 18 punti e il Parma che invece è al 15° posto in classifica con 7 punti.

La Roma ha ottenuto finora 6 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Matías Soulé con 3 reti.

Il Parma ha ottenuto finora 1 vittoria, 4 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 2 reti.

Roma-Parma si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Roma - Parma è il signor Valerio Crezzini. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Valerio Crezzini ha diretto 3 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 7 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Roma-Parma in tv o in streaming

Roma-Parma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 29-10-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Roma-Parma sarà inserito un'ora prima del match.