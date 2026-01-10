Roma-Sassuolo è una partita valevole per la 20a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Roma che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 36 punti e il Sassuolo che invece è al 11° posto in classifica con 23 punti.
La Roma ha ottenuto finora 12 vittorie, 0 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Matías Soulé con 5 reti.
Il Sassuolo ha ottenuto finora 6 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Domenico Berardi con 4 reti.
Roma-Sassuolo si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Roma - Sassuolo è il signor Matteo Marcenaro. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marcenaro ha diretto 6 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 26 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Roma-Sassuolo in tv o in streaming
- Partita: Roma-Sassuolo
- Data: sabato 10 gennaio 2026
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Roma
- Stadio: Stadio Olimpico
- Arbitro: Matteo Marcenaro
Roma-Sassuolo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 10-01-2026.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
Il link al live di Roma-Sassuolo sarà inserito un'ora prima del match.
