Partita valevole per la 20a giornata della Serie A 2025/2026

Roma-Sassuolo è una partita valevole per la 20a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Roma che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 36 punti e il Sassuolo che invece è al 11° posto in classifica con 23 punti.

La Roma ha ottenuto finora 12 vittorie, 0 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Matías Soulé con 5 reti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 6 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Domenico Berardi con 4 reti.

Roma-Sassuolo si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Roma - Sassuolo è il signor Matteo Marcenaro. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marcenaro ha diretto 6 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 26 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Roma-Sassuolo in tv o in streaming

Partita : Roma-Sassuolo

: Roma-Sassuolo Data : sabato 10 gennaio 2026

: sabato 10 gennaio 2026 Orario : 18:00

: 18:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Roma

: Roma Stadio : Stadio Olimpico

: Stadio Olimpico Arbitro: Matteo Marcenaro

Roma-Sassuolo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 10-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Roma-Sassuolo sarà inserito un'ora prima del match.