Roma-Torino come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario

Partita valevole per la 3a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Roma-Torino è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Roma che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 6 punti e il Torino che invece è al 18° posto in classifica con 1 punti.

La Roma ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Matías Soulé con 1 rete.
Il Torino ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 5.

Roma-Torino si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Roma - Torino è il signor Giovanni Ayroldi. Al VAR ci sarà invece Marco Di Bello. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giovanni Ayroldi ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 2 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Roma-Torino in tv o in streaming

  • Partita: Roma-Torino
  • Data: domenica 14 settembre 2025
  • Orario: 12:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Roma
  • Stadio: Stadio Olimpico
  • Arbitro: Giovanni Ayroldi

Roma-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 14-09-2025.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Roma - Torino?
La gara tra Roma e Torino si giocherà domenica 14 settembre 2025 alle ore 12:30
Chi è l'arbitro di Roma - Torino?
L'arbitro del match sarà Giovanni Ayroldi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Roma - Torino sarà Marco Di Bello
Dove si gioca Roma - Torino?
La partita si gioca a Roma
In che stadio si gioca Roma - Torino?
Stadio Stadio Olimpico
Chi trasmette la partita Roma - Torino?
La partita tra Roma e Torino verrà trasmessa da DAZN
