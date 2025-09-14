Partita valevole per la 3a giornata della Serie A 2025/2026

Roma-Torino è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Roma che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 6 punti e il Torino che invece è al 18° posto in classifica con 1 punti.

La Roma ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Matías Soulé con 1 rete.

Il Torino ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 5.

Roma-Torino si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Roma - Torino è il signor Giovanni Ayroldi. Al VAR ci sarà invece Marco Di Bello. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giovanni Ayroldi ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 2 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Roma-Torino in tv o in streaming

Partita : Roma-Torino

: Roma-Torino Data : domenica 14 settembre 2025

: domenica 14 settembre 2025 Orario : 12:30

: 12:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Roma

: Roma Stadio : Stadio Olimpico

: Stadio Olimpico Arbitro: Giovanni Ayroldi

Roma-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 14-09-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Roma-Torino sarà inserito un'ora prima del match.