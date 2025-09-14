Roma-Torino è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Roma che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 6 punti e il Torino che invece è al 18° posto in classifica con 1 punti.
La Roma ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Matías Soulé con 1 rete.
Il Torino ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 5.
Roma-Torino si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Roma - Torino è il signor Giovanni Ayroldi. Al VAR ci sarà invece Marco Di Bello. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giovanni Ayroldi ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 2 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Roma-Torino in tv o in streaming
- Partita: Roma-Torino
- Data: domenica 14 settembre 2025
- Orario: 12:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Roma
- Stadio: Stadio Olimpico
- Arbitro: Giovanni Ayroldi
Roma-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 14-09-2025.
