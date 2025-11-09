Virgilio Sport
Roma-Udinese come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 11a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Roma-Udinese è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Roma che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 21 punti e l'Udinese che invece è al 9° posto in classifica con 15 punti.

La Roma ha ottenuto finora 7 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Matías Soulé con 3 reti.
L'Udinese ha ottenuto finora 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Nicolò Zaniolo con 3 reti.

Roma-Udinese si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Roma - Udinese è il signor Giuseppe Collu. Al VAR ci sarà invece Federico Dionisi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giuseppe Collu ha diretto 6 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 27 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Roma-Udinese in tv o in streaming

  • Partita: Roma-Udinese
  • Data: domenica 9 novembre 2025
  • Orario: 18:00
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Roma
  • Stadio: Stadio Olimpico
  • Arbitro: Giuseppe Collu

Roma-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 09-11-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Roma-Udinese sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Roma - Udinese?
La gara tra Roma e Udinese si giocherà domenica 9 novembre 2025 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Roma - Udinese?
L'arbitro del match sarà Giuseppe Collu
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Roma - Udinese sarà Federico Dionisi
Dove si gioca Roma - Udinese?
La partita si gioca a Roma
In che stadio si gioca Roma - Udinese?
Stadio Stadio Olimpico
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Roma è Matías Soulé con 3 gol, mentre il capocannoniere dell'Udinese è Nicolò Zaniolo con 3 gol
Chi trasmette la partita Roma - Udinese?
La partita tra Roma e Udinese verrà trasmessa da DAZN e da Sky
Roma-Udinese come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Virgilio Sport
