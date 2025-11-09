Roma-Udinese è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Roma che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 21 punti e l'Udinese che invece è al 9° posto in classifica con 15 punti.
La Roma ha ottenuto finora 7 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Matías Soulé con 3 reti.
L'Udinese ha ottenuto finora 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Nicolò Zaniolo con 3 reti.
Roma-Udinese si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Roma - Udinese è il signor Giuseppe Collu. Al VAR ci sarà invece Federico Dionisi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giuseppe Collu ha diretto 6 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 27 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Roma-Udinese in tv o in streaming
- Partita: Roma-Udinese
- Data: domenica 9 novembre 2025
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Roma
- Stadio: Stadio Olimpico
- Arbitro: Giuseppe Collu
Roma-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 09-11-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
Se invece preferite seguire Roma-Udinese live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Roma-Udinese sarà inserito un'ora prima del match.
