Partita valevole per la 11a giornata della Serie A 2025/2026

Roma-Udinese è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Roma che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 21 punti e l'Udinese che invece è al 9° posto in classifica con 15 punti.

La Roma ha ottenuto finora 7 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Matías Soulé con 3 reti.

L'Udinese ha ottenuto finora 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Nicolò Zaniolo con 3 reti.

Roma-Udinese si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Roma - Udinese è il signor Giuseppe Collu. Al VAR ci sarà invece Federico Dionisi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giuseppe Collu ha diretto 6 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 27 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Roma-Udinese in tv o in streaming

Roma-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 09-11-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Roma-Udinese sarà inserito un'ora prima del match.