Dove vedere Samp-Atalanta in diretta tv e streaming: Sky o Dazn

Da una parte l’Atalanta vogliosa di riscattare la sconfitta in Champions League col Real Madrid, dall’altra una Sampdoria pure lei alla ricerca di riscossa dopo il ko con la Lazio che ne ha fermato la corsa in campionato. Ci sono tutti gli ingredienti per un gran spettacolo allo stadio Luigi Ferraris nella sfida che mette di fronte due grandi allenatori del calcio italiano, Ranieri e Gasperini. Una partita da gustare in diretta televisiva nel più classico lunch match della domenica della 24sima giornata in serie A.

Dove vedere Sampdoria-Atalanta in tv e streaming

Sampdoria-Atalanta è in programma allo stadio Luigi Ferraris in Marassi, domenica 28 febbraio, alle ore 12.30. La partita verrà trasmessa in diretta tv su DAZN e DAZN1 (canale 209 del decoder satellitare).

Qui il link per vedere Sampdoria-Atalanta in diretta

Per seguire la partita tra blucerchiati e nerazzurri in diretta streaming su smartphone e tablet si deve utilizzare l’app DAZN oppure collegarsi con il pc o portatile sul sito di DAZN. Telecronaca: Stefano Borghi – Commento Tecnico: Massimo Donati. Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci. Pre e post partita dallo Stadio Luigi Ferraris – Marassi di Genova: Giulia Mizzoni.

Sarà possibile anche seguire la diretta live di Samp-Atalanta su Virgilio Sport.

Sampdoria e Atalanta verso la sfida Ranieri vs Gasperini

La Sampdoria è reduce dalla sconfitta patita la scorsa settimana, sul campo della Lazio, condannata dalla rete di Luis Alberto. Andamento altalenante della Samp in questo campionato. Nelle ultime 4 gare è arrivata solo una vittoria, mentre nelle precedenti 4 ne erano arrivate ben 3, tutto sommato, sufficienti per un percorso lontano dalla zona calda della retrocessione. All’andata la Sampdoria fece il colpaccio al Gewiss Stadium, espugnato per 3-1 griffato dalle reti di Quagliarella, Thorsby e Jankto, di Zapata su rigore l’unico sigillo dell’Atalanta.

Anche l’Atalanta è reduce da una sconfitta, quella di mercoledì scorso in Champions League, in casa, contro il Real Madrid dopo una gara sfortunata condizionata dalla prematura e forse esagerata espulsione di Goosens che ha costretto i nerazzurri a giocare un’ora in inferiorità numerica subendo la rete della sconfitta solo nel finale dopo comunque una buona gara. In attesa di giocarsi le residue chance di passare il turno a Madrid, i bergamaschi vogliono continuare la loro corsa in campionato, in piena zona Champions League, una settimana fa la roboante vittoria sul Napoli trascinata dalla coppia gol Muriel-Zapata.

Sampdoria-Atalanta: le probabili formazioni

In casa Samp, Ranieri perde Colley ko muscolare e Adrien Silva per squalifica: a centrocampo Ekdal e Thorsby. Jankto torna titolare, in avanti Damsgaard in vantaggio su Quagliarella al fianco di Keita. Dietro Tonelli farà coppia con Yoshida in difesa. Nell’Atalanta out Hateboer e Zapata, oltre allo squalificato Dijmsiti. Possibile spazio dall’inizio per Malinovskyi e Miranchuk.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Damsgaard; Keita. All. Ranieri.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, Pessina, Freuler, Gosens; Miranchuk, Malinovskyi; Muriel. All. Gasperini.

L’arbitro e il Var di Sampdoria-Atalanta

Il match tra Sampdoria e Atalanta sarà diretto da Marinelli di Tivoli. A coadiuvarlo gli assistenti Valeriani di Ravenna e Raspollini di Livorno mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto dal signor Marini della sezione di Roma 1. Al VAR Doveri di Roma 1, assistito da Lo Cicero di Brescia.

SPORTEVAI | 27-02-2021 09:59