Sampdoria-Arezzo è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte la Sampdoria che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 4 punti e l'Arezzo che invece è al 12° posto in classifica con 7 punti.
La Sampdoria ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Insigne con 3 reti.
L'Arezzo ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Cianci con 2 reti.
Sampdoria-Arezzo si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Sampdoria - Arezzo è il signor Andrea Colombo di Como. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Fabbri. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Andrea Colombo ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 14 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Sampdoria-Arezzo in tv o in streaming
- Partita: Sampdoria-Arezzo
- Data: domenica 18 ottobre 2026
- Orario: 19:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Genova
- Stadio: Luigi Ferraris
- Arbitro: Andrea Colombo
Sampdoria-Arezzo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 18-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Sampdoria-Arezzo sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Sampdoria - Arezzo?
- La gara tra Sampdoria e Arezzo si giocherà domenica 18 ottobre 2026 alle ore 19:30
- Chi è l'arbitro di Sampdoria - Arezzo?
- L'arbitro del match sarà Andrea Colombo
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Sampdoria - Arezzo sarà Lorenzo Fabbri
- Dove si gioca Sampdoria - Arezzo?
- La partita si gioca a Genova
- In che stadio si gioca Sampdoria - Arezzo?
- Stadio Luigi Ferraris
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Sampdoria è Lorenzo Insigne con 3 gol, mentre il capocannoniere dell'Arezzo è Pietro Cianci con 2 gol
- Chi trasmette la partita Sampdoria - Arezzo?
- La partita tra Sampdoria e Arezzo verrà trasmessa da DAZN