Partita valevole per la 32a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Sampdoria-Avellino è una partita valevole per la 32a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Sampdoria che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 31 punti e l'Avellino che invece è al 9° posto in classifica con 39 punti.

La Sampdoria ha ottenuto finora 7 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 42. Il giocatore che ha segnato più gol è Massimo Coda con 9 reti.

L'Avellino ha ottenuto finora 10 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 36 gol e ne ha subiti 49. Il giocatore che ha segnato più gol è Tommaso Biasci con 11 reti.

Sampdoria-Avellino si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Sampdoria - Avellino è il signor Daniele Chiffi di Padova. Al VAR ci sarà invece Marco Serra. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Chiffi ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 8 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Sampdoria-Avellino in tv o in streaming

Partita : Sampdoria-Avellino

: Sampdoria-Avellino Data : domenica 22 marzo 2026

: domenica 22 marzo 2026 Orario : 17:15

: 17:15 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Genova

: Genova Stadio : Luigi Ferraris

: Luigi Ferraris Arbitro: Daniele Chiffi

Sampdoria-Avellino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 22-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Sarà possibile seguire la diretta live di Sampdoria-Avellino su Virgilio Sport: Sampdoria-Avellino.