Sampdoria-Avellino è una partita valevole per la 32a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Sampdoria che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 31 punti e l'Avellino che invece è al 9° posto in classifica con 39 punti.
La Sampdoria ha ottenuto finora 7 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 42. Il giocatore che ha segnato più gol è Massimo Coda con 9 reti.
L'Avellino ha ottenuto finora 10 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 36 gol e ne ha subiti 49. Il giocatore che ha segnato più gol è Tommaso Biasci con 11 reti.
Sampdoria-Avellino si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Sampdoria - Avellino è il signor Daniele Chiffi di Padova. Al VAR ci sarà invece Marco Serra. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Chiffi ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 8 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Sampdoria-Avellino in tv o in streaming
- Partita: Sampdoria-Avellino
- Data: domenica 22 marzo 2026
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Genova
- Stadio: Luigi Ferraris
- Arbitro: Daniele Chiffi
Sampdoria-Avellino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 22-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Sarà possibile seguire la diretta live di Sampdoria-Avellino su Virgilio Sport: Sampdoria-Avellino.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Sampdoria - Avellino?
- La gara tra Sampdoria e Avellino si giocherà domenica 22 marzo 2026 alle ore 17:15
- Chi è l'arbitro di Sampdoria - Avellino?
- L'arbitro del match sarà Daniele Chiffi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Sampdoria - Avellino sarà Marco Serra
- Dove si gioca Sampdoria - Avellino?
- La partita si gioca a Genova
- In che stadio si gioca Sampdoria - Avellino?
- Stadio Luigi Ferraris
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Sampdoria è Massimo Coda con 9 gol, mentre il capocannoniere Avellino è Tommaso Biasci con 11 gol
- Chi trasmette la partita Sampdoria - Avellino?
- La partita tra Sampdoria e Avellino verrà trasmessa da DAZN