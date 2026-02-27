Sampdoria-Bari è una partita valevole per la 27a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Sampdoria che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 29 punti e il Bari che invece è al 19° posto in classifica con 22 punti.
La Sampdoria ha ottenuto finora 7 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 34. Il giocatore che ha segnato più gol è Massimo Coda con 9 reti.
Il Bari ha ottenuto finora 4 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 39. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Moncini con 6 reti.
Sampdoria-Bari si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Sampdoria - Bari è il signor Daniele Perenzoni. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Perenzoni ha diretto 10 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 40 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Sampdoria-Bari in tv o in streaming
Sampdoria-Bari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 21:00 del giorno 27-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Sampdoria-Bari sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
