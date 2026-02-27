Virgilio Sport
Sampdoria-Bari come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 27a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Sampdoria-Bari è una partita valevole per la 27a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Sampdoria che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 29 punti e il Bari che invece è al 19° posto in classifica con 22 punti.

La Sampdoria ha ottenuto finora 7 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 34. Il giocatore che ha segnato più gol è Massimo Coda con 9 reti.
Il Bari ha ottenuto finora 4 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 39. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Moncini con 6 reti.

Sampdoria-Bari si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Sampdoria - Bari è il signor Daniele Perenzoni. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Perenzoni ha diretto 10 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 40 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Sampdoria-Bari in tv o in streaming

  • Partita: Sampdoria-Bari
  • Data: venerdì 27 febbraio 2026
  • Orario: 21:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Genova
  • Stadio: Luigi Ferraris
  • Arbitro: Daniele Perenzoni

Sampdoria-Bari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 21:00 del giorno 27-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Sampdoria - Bari?
La gara tra Sampdoria e Bari si giocherà venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 21:00
Chi è l'arbitro di Sampdoria - Bari?
L'arbitro del match sarà Daniele Perenzoni
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Sampdoria - Bari sarà Giacomo Camplone
Dove si gioca Sampdoria - Bari?
La partita si gioca a Genova
In che stadio si gioca Sampdoria - Bari?
Stadio Luigi Ferraris
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Sampdoria è Massimo Coda con 9 gol, mentre il capocannoniere Bari è Gabriele Moncini con 6 gol
Chi trasmette la partita Sampdoria - Bari?
La partita tra Sampdoria e Bari verrà trasmessa da DAZN
