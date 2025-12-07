Sampdoria-Carrarese è una partita valevole per la 15a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Sampdoria che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 10 punti e la Carrarese che invece è al 13° posto in classifica con 16 punti.
La Sampdoria ha ottenuto finora 2 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Massimo Coda con 5 reti.
La Carrarese ha ottenuto finora 3 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Nicolás Schiavi con 5 reti.
Sampdoria-Carrarese si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Sampdoria - Carrarese è il signor Simone Sozza di Seregno. Al VAR ci sarà invece Francesco Fourneau.
Dove vedere Sampdoria-Carrarese in tv o in streaming
- Partita: Sampdoria-Carrarese
- Data: domenica 7 dicembre 2025
- Orario: 19:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Genova
- Stadio: Luigi Ferraris
- Arbitro: Simone Sozza
Sampdoria-Carrarese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 07-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Sampdoria-Carrarese sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
