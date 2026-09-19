Partita valevole per la 5a giornata della Serie B BKT 2026/2027

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Sampdoria-Catanzaro è una partita valevole per la 5a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte la Sampdoria che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 1 punti e il Catanzaro che invece è al 17° posto in classifica con 3 punti.

La Sampdoria ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Insigne con 1 rete.

Il Catanzaro ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Iemmello con 2 reti.

Sampdoria-Catanzaro si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Sampdoria - Catanzaro è il signor Giovanni Ayroldi. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Giovanni Ayroldi ha diretto 1 incontro concedendo 1 rigore; ha assegnato 5 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Sampdoria-Catanzaro in tv o in streaming

Partita : Sampdoria-Catanzaro

: Sampdoria-Catanzaro Data : sabato 19 settembre 2026

: sabato 19 settembre 2026 Orario : 17:15

: 17:15 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Genova

: Genova Stadio : Luigi Ferraris

: Luigi Ferraris Arbitro: Giovanni Ayroldi

Sampdoria-Catanzaro è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 19-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Sampdoria-Catanzaro sarà inserito un'ora prima del match.