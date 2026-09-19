Sampdoria-Catanzaro è una partita valevole per la 5a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte la Sampdoria che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 1 punti e il Catanzaro che invece è al 17° posto in classifica con 3 punti.
La Sampdoria ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Insigne con 1 rete.
Il Catanzaro ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Iemmello con 2 reti.
Sampdoria-Catanzaro si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Sampdoria - Catanzaro è il signor Giovanni Ayroldi. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Giovanni Ayroldi ha diretto 1 incontro concedendo 1 rigore; ha assegnato 5 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Sampdoria-Catanzaro in tv o in streaming
- Partita: Sampdoria-Catanzaro
- Data: sabato 19 settembre 2026
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Genova
- Stadio: Luigi Ferraris
- Arbitro: Giovanni Ayroldi
Sampdoria-Catanzaro è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 19-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Sampdoria-Catanzaro sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Sampdoria - Catanzaro?
- La gara tra Sampdoria e Catanzaro si giocherà sabato 19 settembre 2026 alle ore 17:15
- Chi è l'arbitro di Sampdoria - Catanzaro?
- L'arbitro del match sarà Giovanni Ayroldi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Sampdoria - Catanzaro sarà Antonio Giua
- Dove si gioca Sampdoria - Catanzaro?
- La partita si gioca a Genova
- In che stadio si gioca Sampdoria - Catanzaro?
- Stadio Luigi Ferraris
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Sampdoria è Lorenzo Insigne con 1 gol, mentre il capocannoniere del Catanzaro è Pietro Iemmello con 2 gol
- Chi trasmette la partita Sampdoria - Catanzaro?
- La partita tra Sampdoria e Catanzaro verrà trasmessa da DAZN