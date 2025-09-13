Virgilio Sport
Sampdoria-Cesena come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario

Partita valevole per la 3a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Sampdoria-Cesena è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Sampdoria che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 0 punti e il Cesena che invece è al 1° posto in classifica con 4 punti.

La Sampdoria ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Massimo Coda con 1 rete.
Il Cesena ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 2 reti.

Sampdoria-Cesena si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Sampdoria - Cesena è il signor Maurizio Mariani di Aprilia. Al VAR ci sarà invece Luca Pairetto.

Dove vedere Sampdoria-Cesena in tv o in streaming

  • Partita: Sampdoria-Cesena
  • Data: sabato 13 settembre 2025
  • Orario: 19:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Genova
  • Stadio: Luigi Ferraris
  • Arbitro: Maurizio Mariani

Sampdoria-Cesena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 13-09-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Sampdoria-Cesena sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Sampdoria - Cesena?
La gara tra Sampdoria e Cesena si giocherà sabato 13 settembre 2025 alle ore 19:30
Chi è l'arbitro di Sampdoria - Cesena?
L'arbitro del match sarà Maurizio Mariani
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Sampdoria - Cesena sarà Luca Pairetto
Dove si gioca Sampdoria - Cesena?
La partita si gioca a Genova
In che stadio si gioca Sampdoria - Cesena?
Stadio Luigi Ferraris
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Sampdoria è Massimo Coda con 1 gol, mentre il capocannoniere Cesena è Cristian Shpendi con 2 gol
Chi trasmette la partita Sampdoria - Cesena?
La partita tra Sampdoria e Cesena verrà trasmessa da DAZN
