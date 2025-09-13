Sampdoria-Cesena è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Sampdoria che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 0 punti e il Cesena che invece è al 1° posto in classifica con 4 punti.
La Sampdoria ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Massimo Coda con 1 rete.
Il Cesena ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 2 reti.
Sampdoria-Cesena si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Sampdoria - Cesena è il signor Maurizio Mariani di Aprilia. Al VAR ci sarà invece Luca Pairetto.
Dove vedere Sampdoria-Cesena in tv o in streaming
- Partita: Sampdoria-Cesena
- Data: sabato 13 settembre 2025
- Orario: 19:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Genova
- Stadio: Luigi Ferraris
- Arbitro: Maurizio Mariani
Sampdoria-Cesena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 13-09-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Sampdoria-Cesena sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Sampdoria - Cesena?
- La gara tra Sampdoria e Cesena si giocherà sabato 13 settembre 2025 alle ore 19:30
- Chi è l'arbitro di Sampdoria - Cesena?
- L'arbitro del match sarà Maurizio Mariani
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Sampdoria - Cesena sarà Luca Pairetto
- Dove si gioca Sampdoria - Cesena?
- La partita si gioca a Genova
- In che stadio si gioca Sampdoria - Cesena?
- Stadio Luigi Ferraris
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Sampdoria è Massimo Coda con 1 gol, mentre il capocannoniere Cesena è Cristian Shpendi con 2 gol
- Chi trasmette la partita Sampdoria - Cesena?
- La partita tra Sampdoria e Cesena verrà trasmessa da DAZN