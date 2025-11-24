Partita valevole per la 13a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Sampdoria-Juve stabia è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Sampdoria che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 7 punti e Juve Stabia che invece è al 7° posto in classifica con 17 punti.

La Sampdoria ha ottenuto finora 1 vittoria, 4 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Massimo Coda con 4 reti.

Juve Stabia ha ottenuto finora 4 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Candellone con 3 reti.

Sampdoria-Juve stabia si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Sampdoria - Juve stabia è il signor Luca Zufferli di Udine. Al VAR ci sarà invece Niccolò Baroni.

Dove vedere Sampdoria-Juve stabia in tv o in streaming

Partita : Sampdoria-Juve stabia

: Sampdoria-Juve stabia Data : lunedì 24 novembre 2025

: lunedì 24 novembre 2025 Orario : 20:30

: 20:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Genova

: Genova Stadio : Luigi Ferraris

: Luigi Ferraris Arbitro: Luca Zufferli

Sampdoria-Juve stabia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 24-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Sampdoria-Juve stabia sarà inserito un'ora prima del match.