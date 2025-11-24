Sampdoria-Juve stabia è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Sampdoria che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 7 punti e Juve Stabia che invece è al 7° posto in classifica con 17 punti.
La Sampdoria ha ottenuto finora 1 vittoria, 4 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Massimo Coda con 4 reti.
Juve Stabia ha ottenuto finora 4 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Candellone con 3 reti.
Sampdoria-Juve stabia si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Sampdoria - Juve stabia è il signor Luca Zufferli di Udine. Al VAR ci sarà invece Niccolò Baroni.
Dove vedere Sampdoria-Juve stabia in tv o in streaming
- Partita: Sampdoria-Juve stabia
- Data: lunedì 24 novembre 2025
- Orario: 20:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Genova
- Stadio: Luigi Ferraris
- Arbitro: Luca Zufferli
Sampdoria-Juve stabia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 24-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Sampdoria-Juve stabia sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Sampdoria - Juve Stabia?
- La gara tra Sampdoria e Juve Stabia si giocherà lunedì 24 novembre 2025 alle ore 20:30
- Chi è l'arbitro di Sampdoria - Juve Stabia?
- L'arbitro del match sarà Luca Zufferli
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Sampdoria - Juve Stabia sarà Niccolò Baroni
- Dove si gioca Sampdoria - Juve Stabia?
- La partita si gioca a Genova
- In che stadio si gioca Sampdoria - Juve Stabia?
- Stadio Luigi Ferraris
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Sampdoria è Massimo Coda con 4 gol, mentre il capocannoniere Juve Stabia è Leonardo Candellone con 3 gol
- Chi trasmette la partita Sampdoria - Juve Stabia?
- La partita tra Sampdoria e Juve Stabia verrà trasmessa da DAZN