Sampdoria-Modena come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario

Partita valevole per la 1a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Pubblicato:

Sampdoria-Modena è una partita valevole per la 1a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26.

Sampdoria-Modena si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Sampdoria - Modena è il signor Marco Piccinini di Forlì. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia.

Dove vedere Sampdoria-Modena in tv o in streaming

  • Partita: Sampdoria-Modena
  • Data: lunedì 25 agosto 2025
  • Orario: 20:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Genova
  • Stadio: Luigi Ferraris
  • Arbitro: Marco Piccinini

Sampdoria-Modena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 25-08-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Sampdoria-Modena sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Sampdoria - Modena?
La gara tra Sampdoria e Modena si giocherà lunedì 25 agosto 2025 alle ore 20:30
Chi è l'arbitro di Sampdoria - Modena?
L'arbitro del match sarà Marco Piccinini
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Sampdoria - Modena sarà Francesco Meraviglia
Dove si gioca Sampdoria - Modena?
La partita si gioca a Genova
In che stadio si gioca Sampdoria - Modena?
Stadio Luigi Ferraris
Chi trasmette la partita Sampdoria - Modena?
La partita tra Sampdoria e Modena verrà trasmessa da DAZN
