Sampdoria-Modena è una partita valevole per la 1a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26.
Sampdoria-Modena si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Sampdoria - Modena è il signor Marco Piccinini di Forlì. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia.
Dove vedere Sampdoria-Modena in tv o in streaming
Sampdoria-Modena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 25-08-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Sampdoria-Modena sarà inserito un'ora prima del match.
