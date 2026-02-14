Sampdoria-Padova è una partita valevole per la 25a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Sampdoria che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 26 punti e Padova che invece è al 11° posto in classifica con 29 punti.
La Sampdoria ha ottenuto finora 6 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 32. Il giocatore che ha segnato più gol è Massimo Coda con 9 reti.
Padova ha ottenuto finora 7 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 30. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Bortolussi con 9 reti.
Sampdoria-Padova si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Sampdoria - Padova è il signor Luca Zufferli di Udine. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Zufferli ha diretto 2 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 10 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Sampdoria-Padova in tv o in streaming
- Partita: Sampdoria-Padova
- Data: sabato 14 febbraio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Genova
- Stadio: Luigi Ferraris
- Arbitro: Luca Zufferli
Sampdoria-Padova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 14-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Sampdoria-Padova sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Sampdoria - Padova?
- La gara tra Sampdoria e Padova si giocherà sabato 14 febbraio 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Sampdoria - Padova?
- L'arbitro del match sarà Luca Zufferli
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Sampdoria - Padova sarà Manuel Volpi
- Dove si gioca Sampdoria - Padova?
- La partita si gioca a Genova
- In che stadio si gioca Sampdoria - Padova?
- Stadio Luigi Ferraris
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Sampdoria è Massimo Coda con 9 gol, mentre il capocannoniere Padova è Mattia Bortolussi con 9 gol
- Chi trasmette la partita Sampdoria - Padova?
- La partita tra Sampdoria e Padova verrà trasmessa da DAZN