Sampdoria-Palermo è una partita valevole per la 24a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Sampdoria che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 25 punti e il Palermo che invece è al 4° posto in classifica con 44 punti.
La Sampdoria ha ottenuto finora 6 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Massimo Coda con 9 reti.
Il Palermo ha ottenuto finora 12 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 36 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Joel Pohjanpalo con 15 reti.
Sampdoria-Palermo si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Sampdoria - Palermo è il signor . Al VAR ci sarà invece .
Dove vedere Sampdoria-Palermo in tv o in streaming
Sampdoria-Palermo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:00 del giorno 10-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Sampdoria-Palermo sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Sampdoria - Palermo?
- La gara tra Sampdoria e Palermo si giocherà martedì 10 febbraio 2026 alle ore 19:00
- Dove si gioca Sampdoria - Palermo?
- La partita si gioca a Genova
- In che stadio si gioca Sampdoria - Palermo?
- Stadio Luigi Ferraris
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Sampdoria è Massimo Coda con 9 gol, mentre il capocannoniere Palermo è Joel Pohjanpalo con 15 gol
- Chi trasmette la partita Sampdoria - Palermo?
- La partita tra Sampdoria e Palermo verrà trasmessa da DAZN