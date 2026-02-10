Partita valevole per la 24a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Sampdoria-Palermo è una partita valevole per la 24a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Sampdoria che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 25 punti e il Palermo che invece è al 4° posto in classifica con 44 punti.

La Sampdoria ha ottenuto finora 6 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Massimo Coda con 9 reti.

Il Palermo ha ottenuto finora 12 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 36 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Joel Pohjanpalo con 15 reti.

Sampdoria-Palermo si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Sampdoria - Palermo è il signor . Al VAR ci sarà invece .

Dove vedere Sampdoria-Palermo in tv o in streaming

Sampdoria-Palermo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:00 del giorno 10-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Sampdoria-Palermo sarà inserito un'ora prima del match.