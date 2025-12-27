Sampdoria-Reggiana è una partita valevole per la 18a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Sampdoria che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 14 punti e la Reggiana che invece è al 12° posto in classifica con 20 punti.
La Sampdoria ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 24. Il giocatore che ha segnato più gol è Massimo Coda con 8 reti.
La Reggiana ha ottenuto finora 5 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 23. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrija Novakovich con 3 reti.
Sampdoria-Reggiana si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Sampdoria - Reggiana è il signor Giuseppe Collu. Al VAR ci sarà invece Luigi Nasca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giuseppe Collu ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 7 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Sampdoria-Reggiana in tv o in streaming
- Partita: Sampdoria-Reggiana
- Data: sabato 27 dicembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Genova
- Stadio: Luigi Ferraris
- Arbitro: Giuseppe Collu
Sampdoria-Reggiana è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 27-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Sampdoria-Reggiana sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Sampdoria - Reggiana?
- Chi è l'arbitro di Sampdoria - Reggiana?
- Chi è l'arbitro al VAR?
- Dove si gioca Sampdoria - Reggiana?
- In che stadio si gioca Sampdoria - Reggiana?
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Chi trasmette la partita Sampdoria - Reggiana?
