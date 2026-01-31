Sampdoria-Spezia è una partita valevole per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Sampdoria che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 19 punti e lo Spezia che invece è al 15° posto in classifica con 20 punti.
La Sampdoria ha ottenuto finora 4 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Massimo Coda con 9 reti.
Lo Spezia ha ottenuto finora 5 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Artistico con 4 reti.
Sampdoria-Spezia si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Sampdoria - Spezia è il signor Marco Di Bello. Al VAR ci sarà invece Marco Serra. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Di Bello ha diretto 3 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 11 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Sampdoria-Spezia in tv o in streaming
- Partita: Sampdoria-Spezia
- Data: sabato 31 gennaio 2026
- Orario: 19:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Genova
- Stadio: Luigi Ferraris
- Arbitro: Marco Di Bello
Sampdoria-Spezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 31-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Sampdoria-Spezia sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Sampdoria - Spezia?
- La gara tra Sampdoria e Spezia si giocherà sabato 31 gennaio 2026 alle ore 19:30
- Chi è l'arbitro di Sampdoria - Spezia?
- L'arbitro del match sarà Marco Di Bello
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Sampdoria - Spezia sarà Marco Serra
- Dove si gioca Sampdoria - Spezia?
- La partita si gioca a Genova
- In che stadio si gioca Sampdoria - Spezia?
- Stadio Luigi Ferraris
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Sampdoria è Massimo Coda con 9 gol, mentre il capocannoniere dello Spezia è Gabriele Artistico con 4 gol
- Chi trasmette la partita Sampdoria - Spezia?
- La partita tra Sampdoria e Spezia verrà trasmessa da DAZN