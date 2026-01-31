Partita valevole per la 22a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Sampdoria-Spezia è una partita valevole per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Sampdoria che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 19 punti e lo Spezia che invece è al 15° posto in classifica con 20 punti.

La Sampdoria ha ottenuto finora 4 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Massimo Coda con 9 reti.

Lo Spezia ha ottenuto finora 5 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Artistico con 4 reti.

Sampdoria-Spezia si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Sampdoria - Spezia è il signor Marco Di Bello. Al VAR ci sarà invece Marco Serra. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Di Bello ha diretto 3 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 11 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Sampdoria-Spezia in tv o in streaming

Partita : Sampdoria-Spezia

: Sampdoria-Spezia Data : sabato 31 gennaio 2026

: sabato 31 gennaio 2026 Orario : 19:30

: 19:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Genova

: Genova Stadio : Luigi Ferraris

: Luigi Ferraris Arbitro: Marco Di Bello

Sampdoria-Spezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 31-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Sampdoria-Spezia sarà inserito un'ora prima del match.