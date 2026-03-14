Partita valevole per la 30a giornata della Serie B BKT 2025/2026

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Sampdoria-Venezia è una partita valevole per la 30a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Sampdoria che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 30 punti e il Venezia che invece è al 1° posto in classifica con 63 punti.

La Sampdoria ha ottenuto finora 7 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 40. Il giocatore che ha segnato più gol è Massimo Coda con 9 reti.

Il Venezia ha ottenuto finora 19 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 60 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Adorante con 13 reti.

Sampdoria-Venezia si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Sampdoria - Venezia è il signor Ermanno Feliciani. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Ermanno Feliciani ha diretto 4 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 16 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Sampdoria-Venezia in tv o in streaming

Partita : Sampdoria-Venezia

: Sampdoria-Venezia Data : sabato 14 marzo 2026

: sabato 14 marzo 2026 Orario : 19:30

: 19:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Genova

: Genova Stadio : Luigi Ferraris

: Luigi Ferraris Arbitro: Ermanno Feliciani

Sampdoria-Venezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 14-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Sampdoria-Venezia sarà inserito un'ora prima del match.