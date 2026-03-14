Sampdoria-Venezia è una partita valevole per la 30a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Sampdoria che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 30 punti e il Venezia che invece è al 1° posto in classifica con 63 punti.
La Sampdoria ha ottenuto finora 7 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 40. Il giocatore che ha segnato più gol è Massimo Coda con 9 reti.
Il Venezia ha ottenuto finora 19 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 60 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Adorante con 13 reti.
Sampdoria-Venezia si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Sampdoria - Venezia è il signor Ermanno Feliciani. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Ermanno Feliciani ha diretto 4 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 16 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Sampdoria-Venezia in tv o in streaming
- Partita: Sampdoria-Venezia
- Data: sabato 14 marzo 2026
- Orario: 19:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Genova
- Stadio: Luigi Ferraris
- Arbitro: Ermanno Feliciani
Sampdoria-Venezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 14-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Sampdoria-Venezia sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Sampdoria - Venezia?
- La gara tra Sampdoria e Venezia si giocherà sabato 14 marzo 2026 alle ore 19:30
- Chi è l'arbitro di Sampdoria - Venezia?
- L'arbitro del match sarà Ermanno Feliciani
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Sampdoria - Venezia sarà Aleandro Di Paolo
- Dove si gioca Sampdoria - Venezia?
- La partita si gioca a Genova
- In che stadio si gioca Sampdoria - Venezia?
- Stadio Luigi Ferraris
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Sampdoria è Massimo Coda con 9 gol, mentre il capocannoniere del Venezia è Andrea Adorante con 13 gol
- Chi trasmette la partita Sampdoria - Venezia?
- La partita tra Sampdoria e Venezia verrà trasmessa da DAZN