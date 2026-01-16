Partita valevole per la 20a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Sampdoria-Virtus entella è una partita valevole per la 20a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Sampdoria che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 17 punti e la Virtus Entella che invece è al 15° posto in classifica con 19 punti.

La Sampdoria ha ottenuto finora 4 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 27. Il giocatore che ha segnato più gol è Massimo Coda con 9 reti.

La Virtus Entella ha ottenuto finora 4 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 26. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Tiritiello con 6 reti.

Sampdoria-Virtus entella si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Sampdoria - Virtus entella è il signor . Al VAR ci sarà invece .

Dove vedere Sampdoria-Virtus entella in tv o in streaming

Partita : Sampdoria-Virtus entella

: Sampdoria-Virtus entella Data : venerdì 16 gennaio 2026

: venerdì 16 gennaio 2026 Orario : 20:30

: 20:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Genova

: Genova Stadio : Luigi Ferraris

: Luigi Ferraris Arbitro:

Sampdoria-Virtus entella è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 16-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Sampdoria-Virtus entella sarà inserito un'ora prima del match.