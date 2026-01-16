Virgilio Sport
CALCIO SERIE B

Sampdoria-Virtus Entella come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 20a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Sampdoria-Virtus entella è una partita valevole per la 20a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Sampdoria che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 17 punti e la Virtus Entella che invece è al 15° posto in classifica con 19 punti.

La Sampdoria ha ottenuto finora 4 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 27. Il giocatore che ha segnato più gol è Massimo Coda con 9 reti.
La Virtus Entella ha ottenuto finora 4 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 26. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Tiritiello con 6 reti.

Sampdoria-Virtus entella si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Sampdoria - Virtus entella è il signor . Al VAR ci sarà invece .

Dove vedere Sampdoria-Virtus entella in tv o in streaming

  • Partita: Sampdoria-Virtus entella
  • Data: venerdì 16 gennaio 2026
  • Orario: 20:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Genova
  • Stadio: Luigi Ferraris
  • Arbitro:

Sampdoria-Virtus entella è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 16-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Sampdoria-Virtus entella sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Sampdoria - Virtus Entella?
La gara tra Sampdoria e Virtus Entella si giocherà venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 20:30
Dove si gioca Sampdoria - Virtus Entella?
La partita si gioca a Genova
In che stadio si gioca Sampdoria - Virtus Entella?
Stadio Luigi Ferraris
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Sampdoria è Massimo Coda con 9 gol, mentre il capocannoniere Virtus Entella è Andrea Tiritiello con 6 gol
Chi trasmette la partita Sampdoria - Virtus Entella?
La partita tra Sampdoria e Virtus Entella verrà trasmessa da DAZN
Sampdoria-Virtus Entella come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Lucart

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio