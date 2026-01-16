Sampdoria-Virtus entella è una partita valevole per la 20a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Sampdoria che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 17 punti e la Virtus Entella che invece è al 15° posto in classifica con 19 punti.
La Sampdoria ha ottenuto finora 4 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 27. Il giocatore che ha segnato più gol è Massimo Coda con 9 reti.
La Virtus Entella ha ottenuto finora 4 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 26. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Tiritiello con 6 reti.
Sampdoria-Virtus entella si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Sampdoria - Virtus entella è il signor . Al VAR ci sarà invece .
Dove vedere Sampdoria-Virtus entella in tv o in streaming
- Data: venerdì 16 gennaio 2026
- TV/Streaming: DAZN
Sampdoria-Virtus entella è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 16-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Sampdoria-Virtus entella sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Sampdoria - Virtus Entella?
- Dove si gioca Sampdoria - Virtus Entella?
- In che stadio si gioca Sampdoria - Virtus Entella?
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Chi trasmette la partita Sampdoria - Virtus Entella?
