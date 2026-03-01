Virgilio Sport
Sassuolo-Atalanta come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 27a giornata della Serie A 2025/2026

Sassuolo-Atalanta è una partita valevole per la 27a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 35 punti e l'Atalanta che invece è al 7° posto in classifica con 45 punti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 10 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 32 gol e ne ha subiti 35. Il giocatore che ha segnato più gol è Domenico Berardi con 7 reti.
L'Atalanta ha ottenuto finora 12 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 36 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Krstovic con 7 reti.

Sassuolo-Atalanta si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Atalanta è il signor Matteo Marchetti di Ostia. Al VAR ci sarà invece Luigi Nasca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marchetti ha diretto 8 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 30 cartellini gialli e 3 cartellini rossi.

Dove vedere Sassuolo-Atalanta in tv o in streaming

  • Partita: Sassuolo-Atalanta
  • Data: domenica 1 marzo 2026
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Reggio Emilia
  • Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
  • Arbitro: Matteo Marchetti

Sassuolo-Atalanta è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 01-03-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Sassuolo-Atalanta sarà inserito un'ora prima del match.

