Sassuolo-Atalanta è una partita valevole per la 27a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 35 punti e l'Atalanta che invece è al 7° posto in classifica con 45 punti.
Il Sassuolo ha ottenuto finora 10 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 32 gol e ne ha subiti 35. Il giocatore che ha segnato più gol è Domenico Berardi con 7 reti.
L'Atalanta ha ottenuto finora 12 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 36 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Krstovic con 7 reti.
Sassuolo-Atalanta si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Atalanta è il signor Matteo Marchetti di Ostia. Al VAR ci sarà invece Luigi Nasca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marchetti ha diretto 8 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 30 cartellini gialli e 3 cartellini rossi.
Dove vedere Sassuolo-Atalanta in tv o in streaming
- Partita: Sassuolo-Atalanta
- Data: domenica 1 marzo 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Reggio Emilia
- Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
- Arbitro: Matteo Marchetti
Sassuolo-Atalanta è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 01-03-2026.
