Sassuolo-Bologna è una partita valevole per la 29a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 38 punti e il Bologna che invece è al 8° posto in classifica con 39 punti.
Il Sassuolo ha ottenuto finora 11 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 35 gol e ne ha subiti 38. Il giocatore che ha segnato più gol è Domenico Berardi con 7 reti.
Il Bologna ha ottenuto finora 11 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 37 gol e ne ha subiti 34. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 7 reti.
Sassuolo-Bologna si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Bologna è il signor Kevin Bonacina. Al VAR ci sarà invece Marco Serra. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Kevin Bonacina ha diretto 7 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 23 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Sassuolo-Bologna in tv o in streaming
- Partita: Sassuolo-Bologna
- Data: domenica 15 marzo 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Reggio Emilia
- Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
- Arbitro: Kevin Bonacina
Sassuolo-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 15-03-2026.
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Il link al live di Sassuolo-Bologna sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Sassuolo - Bologna?
- La gara tra Sassuolo e Bologna si giocherà domenica 15 marzo 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Sassuolo - Bologna?
- L'arbitro del match sarà Kevin Bonacina
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Bologna sarà Marco Serra
- Dove si gioca Sassuolo - Bologna?
- La partita si gioca a Reggio Emilia
- In che stadio si gioca Sassuolo - Bologna?
- Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Domenico Berardi con 7 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 7 gol
- Chi trasmette la partita Sassuolo - Bologna?
- La partita tra Sassuolo e Bologna verrà trasmessa da DAZN