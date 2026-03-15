Partita valevole per la 29a giornata della Serie A 2025/2026

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Sassuolo-Bologna è una partita valevole per la 29a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 38 punti e il Bologna che invece è al 8° posto in classifica con 39 punti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 11 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 35 gol e ne ha subiti 38. Il giocatore che ha segnato più gol è Domenico Berardi con 7 reti.

Il Bologna ha ottenuto finora 11 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 37 gol e ne ha subiti 34. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 7 reti.

Sassuolo-Bologna si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Bologna è il signor Kevin Bonacina. Al VAR ci sarà invece Marco Serra. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Kevin Bonacina ha diretto 7 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 23 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Sassuolo-Bologna in tv o in streaming

Partita : Sassuolo-Bologna

: Sassuolo-Bologna Data : domenica 15 marzo 2026

: domenica 15 marzo 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Reggio Emilia

: Reggio Emilia Stadio : MAPEI Stadium - Città del Tricolore

: MAPEI Stadium - Città del Tricolore Arbitro: Kevin Bonacina

Sassuolo-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 15-03-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Sassuolo-Bologna sarà inserito un'ora prima del match.