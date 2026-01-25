Sassuolo-Cremonese è una partita valevole per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 23 punti e la Cremonese che invece è al 13° posto in classifica con 23 punti.
Il Sassuolo ha ottenuto finora 6 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Domenico Berardi con 4 reti.
La Cremonese ha ottenuto finora 5 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bonazzoli con 5 reti.
Sassuolo-Cremonese si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Cremonese è il signor Giuseppe Collu. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giuseppe Collu ha diretto 9 incontri concedendo 5 rigori; ha assegnato 40 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Sassuolo-Cremonese in tv o in streaming
- Partita: Sassuolo-Cremonese
- Data: domenica 25 gennaio 2026
- Orario: 12:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Reggio Emilia
- Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
- Arbitro: Giuseppe Collu
Sassuolo-Cremonese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 25-01-2026.
