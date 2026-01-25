Partita valevole per la 22a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Sassuolo-Cremonese è una partita valevole per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 23 punti e la Cremonese che invece è al 13° posto in classifica con 23 punti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 6 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Domenico Berardi con 4 reti.

La Cremonese ha ottenuto finora 5 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bonazzoli con 5 reti.

Sassuolo-Cremonese si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Cremonese è il signor Giuseppe Collu. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giuseppe Collu ha diretto 9 incontri concedendo 5 rigori; ha assegnato 40 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Sassuolo-Cremonese in tv o in streaming

Partita : Sassuolo-Cremonese

: Sassuolo-Cremonese Data : domenica 25 gennaio 2026

: domenica 25 gennaio 2026 Orario : 12:30

: 12:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Reggio Emilia

: Reggio Emilia Stadio : MAPEI Stadium - Città del Tricolore

: MAPEI Stadium - Città del Tricolore Arbitro: Giuseppe Collu

Sassuolo-Cremonese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 25-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Sassuolo-Cremonese sarà inserito un'ora prima del match.