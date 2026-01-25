Virgilio Sport
Sassuolo-Cremonese come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 22a giornata della Serie A 2025/2026

Sassuolo-Cremonese è una partita valevole per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 23 punti e la Cremonese che invece è al 13° posto in classifica con 23 punti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 6 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Domenico Berardi con 4 reti.
La Cremonese ha ottenuto finora 5 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bonazzoli con 5 reti.

Sassuolo-Cremonese si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Cremonese è il signor Giuseppe Collu. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giuseppe Collu ha diretto 9 incontri concedendo 5 rigori; ha assegnato 40 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Sassuolo-Cremonese in tv o in streaming

  • Partita: Sassuolo-Cremonese
  • Data: domenica 25 gennaio 2026
  • Orario: 12:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Reggio Emilia
  • Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
  • Arbitro: Giuseppe Collu

Sassuolo-Cremonese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 25-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Sassuolo-Cremonese sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Sassuolo - Cremonese?
La gara tra Sassuolo e Cremonese si giocherà domenica 25 gennaio 2026 alle ore 12:30
Chi è l'arbitro di Sassuolo - Cremonese?
L'arbitro del match sarà Giuseppe Collu
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Cremonese sarà Davide Ghersini
Dove si gioca Sassuolo - Cremonese?
La partita si gioca a Reggio Emilia
In che stadio si gioca Sassuolo - Cremonese?
Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Domenico Berardi con 4 gol, mentre il capocannoniere dellaCremonese è Federico Bonazzoli con 5 gol
Chi trasmette la partita Sassuolo - Cremonese?
La partita tra Sassuolo e Cremonese verrà trasmessa da DAZN
