Sassuolo-Fiorentina come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 14a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Sassuolo-Fiorentina è una partita valevole per la 14a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 17 punti e la Fiorentina che invece è al 19° posto in classifica con 6 punti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 5 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Pinamonti con 4 reti.
La Fiorentina ha ottenuto finora 0 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Rolando Mandragora con 3 reti.

Sassuolo-Fiorentina si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Fiorentina è il signor Luca Pairetto. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Pairetto ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 15 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Sassuolo-Fiorentina in tv o in streaming

  • Partita: Sassuolo-Fiorentina
  • Data: sabato 6 dicembre 2025
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Reggio Emilia
  • Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
  • Arbitro: Luca Pairetto

Sassuolo-Fiorentina è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 06-12-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Sassuolo-Fiorentina sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Sassuolo - Fiorentina?
La gara tra Sassuolo e Fiorentina si giocherà sabato 6 dicembre 2025 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Sassuolo - Fiorentina?
L'arbitro del match sarà Luca Pairetto
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Fiorentina sarà Valerio Marini
Dove si gioca Sassuolo - Fiorentina?
La partita si gioca a Reggio Emilia
In che stadio si gioca Sassuolo - Fiorentina?
Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Andrea Pinamonti con 4 gol, mentre il capocannoniere della Fiorentina è Rolando Mandragora con 3 gol
Chi trasmette la partita Sassuolo - Fiorentina?
La partita tra Sassuolo e Fiorentina verrà trasmessa da DAZN
