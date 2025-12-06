Partita valevole per la 14a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Sassuolo-Fiorentina è una partita valevole per la 14a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 17 punti e la Fiorentina che invece è al 19° posto in classifica con 6 punti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 5 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Pinamonti con 4 reti.

La Fiorentina ha ottenuto finora 0 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Rolando Mandragora con 3 reti.

Sassuolo-Fiorentina si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Fiorentina è il signor Luca Pairetto. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Pairetto ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 15 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Sassuolo-Fiorentina in tv o in streaming

Partita : Sassuolo-Fiorentina

: Sassuolo-Fiorentina Data : sabato 6 dicembre 2025

: sabato 6 dicembre 2025 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Reggio Emilia

: Reggio Emilia Stadio : MAPEI Stadium - Città del Tricolore

: MAPEI Stadium - Città del Tricolore Arbitro: Luca Pairetto

Sassuolo-Fiorentina è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 06-12-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Sassuolo-Fiorentina sarà inserito un'ora prima del match.