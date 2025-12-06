Sassuolo-Fiorentina è una partita valevole per la 14a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 17 punti e la Fiorentina che invece è al 19° posto in classifica con 6 punti.
Il Sassuolo ha ottenuto finora 5 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Pinamonti con 4 reti.
La Fiorentina ha ottenuto finora 0 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Rolando Mandragora con 3 reti.
Sassuolo-Fiorentina si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Fiorentina è il signor Luca Pairetto. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Pairetto ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 15 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Sassuolo-Fiorentina in tv o in streaming
- Partita: Sassuolo-Fiorentina
- Data: sabato 6 dicembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Reggio Emilia
- Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
- Arbitro: Luca Pairetto
Sassuolo-Fiorentina è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 06-12-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
Il link al live di Sassuolo-Fiorentina sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Sassuolo - Fiorentina?
- La gara tra Sassuolo e Fiorentina si giocherà sabato 6 dicembre 2025 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Sassuolo - Fiorentina?
- L'arbitro del match sarà Luca Pairetto
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Fiorentina sarà Valerio Marini
- Dove si gioca Sassuolo - Fiorentina?
- La partita si gioca a Reggio Emilia
- In che stadio si gioca Sassuolo - Fiorentina?
- Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Andrea Pinamonti con 4 gol, mentre il capocannoniere della Fiorentina è Rolando Mandragora con 3 gol
- Chi trasmette la partita Sassuolo - Fiorentina?
- La partita tra Sassuolo e Fiorentina verrà trasmessa da DAZN