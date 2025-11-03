Partita valevole per la 10a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Sassuolo-Genoa è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 13 punti e il Genoa che invece è al 20° posto in classifica con 3 punti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Pinamonti con 3 reti.

Il Genoa ha ottenuto finora 0 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Jeff Ekhator con 1 rete.

Sassuolo-Genoa si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Genoa è il signor Ermanno Feliciani. Al VAR ci sarà invece Fabio Maresca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Ermanno Feliciani ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 10 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Sassuolo-Genoa in tv o in streaming

Partita : Sassuolo-Genoa

: Sassuolo-Genoa Data : lunedì 3 novembre 2025

: lunedì 3 novembre 2025 Orario : 18:30

: 18:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Reggio Emilia

: Reggio Emilia Stadio : MAPEI Stadium - Città del Tricolore

: MAPEI Stadium - Città del Tricolore Arbitro: Ermanno Feliciani

Sassuolo-Genoa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 03-11-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Sassuolo-Genoa sarà inserito un'ora prima del match.