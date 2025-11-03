Sassuolo-Genoa è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 13 punti e il Genoa che invece è al 20° posto in classifica con 3 punti.
Il Sassuolo ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Pinamonti con 3 reti.
Il Genoa ha ottenuto finora 0 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Jeff Ekhator con 1 rete.
Sassuolo-Genoa si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Genoa è il signor Ermanno Feliciani. Al VAR ci sarà invece Fabio Maresca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Ermanno Feliciani ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 10 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Sassuolo-Genoa in tv o in streaming
- Partita: Sassuolo-Genoa
- Data: lunedì 3 novembre 2025
- Orario: 18:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Reggio Emilia
- Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
- Arbitro: Ermanno Feliciani
Sassuolo-Genoa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 03-11-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
