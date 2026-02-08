Partita valevole per la 24a giornata della Serie A 2025/2026

Sassuolo-Inter è una partita valevole per la 24a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 29 punti e l'Inter che invece è al 1° posto in classifica con 55 punti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 8 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Domenico Berardi con 5 reti.

L'Inter ha ottenuto finora 18 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 52 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Lautaro Martínez con 13 reti.

Sassuolo-Inter si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Inter è il signor Daniele Chiffi di Padova. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Chiffi ha diretto 9 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 23 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Sassuolo-Inter in tv o in streaming

Sassuolo-Inter è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 08-02-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Sassuolo-Inter sarà inserito un'ora prima del match.