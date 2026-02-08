Sassuolo-Inter è una partita valevole per la 24a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 29 punti e l'Inter che invece è al 1° posto in classifica con 55 punti.
Il Sassuolo ha ottenuto finora 8 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Domenico Berardi con 5 reti.
L'Inter ha ottenuto finora 18 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 52 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Lautaro Martínez con 13 reti.
Sassuolo-Inter si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Inter è il signor Daniele Chiffi di Padova. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Chiffi ha diretto 9 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 23 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Sassuolo-Inter in tv o in streaming
- Partita: Sassuolo-Inter
- Data: domenica 8 febbraio 2026
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Reggio Emilia
- Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
- Arbitro: Daniele Chiffi
Sassuolo-Inter è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 08-02-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Sassuolo-Inter live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Sassuolo-Inter sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Sassuolo - Inter?
- La gara tra Sassuolo e Inter si giocherà domenica 8 febbraio 2026 alle ore 18:00
- Chi è l'arbitro di Sassuolo - Inter?
- L'arbitro del match sarà Daniele Chiffi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Inter sarà Giacomo Camplone
- Dove si gioca Sassuolo - Inter?
- La partita si gioca a Reggio Emilia
- In che stadio si gioca Sassuolo - Inter?
- Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Domenico Berardi con 5 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Lautaro Martínez con 13 gol
- Chi trasmette la partita Sassuolo - Inter?
- La partita tra Sassuolo e Inter verrà trasmessa da DAZN e da Sky