Sassuolo-Juventus come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 19a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Sassuolo-Juventus è una partita valevole per la 19a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 23 punti e la Juventus che invece è al 4° posto in classifica con 33 punti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 6 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Pinamonti con 4 reti.
La Juventus ha ottenuto finora 9 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenan Yildiz con 6 reti.

Sassuolo-Juventus si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Juventus è il signor Luca Zufferli di Udine. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Zufferli ha diretto 8 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 24 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Sassuolo-Juventus in tv o in streaming

  • Partita: Sassuolo-Juventus
  • Data: martedì 6 gennaio 2026
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Reggio Emilia
  • Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
  • Arbitro: Luca Zufferli

Sassuolo-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 06-01-2026.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Sassuolo - Juventus?
La gara tra Sassuolo e Juventus si giocherà martedì 6 gennaio 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Sassuolo - Juventus?
L'arbitro del match sarà Luca Zufferli
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Juventus sarà Giacomo Camplone
Dove si gioca Sassuolo - Juventus?
La partita si gioca a Reggio Emilia
In che stadio si gioca Sassuolo - Juventus?
Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Andrea Pinamonti con 4 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Kenan Yildiz con 6 gol
Chi trasmette la partita Sassuolo - Juventus?
La partita tra Sassuolo e Juventus verrà trasmessa da DAZN
