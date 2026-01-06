Sassuolo-Juventus è una partita valevole per la 19a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 23 punti e la Juventus che invece è al 4° posto in classifica con 33 punti.
Il Sassuolo ha ottenuto finora 6 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Pinamonti con 4 reti.
La Juventus ha ottenuto finora 9 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenan Yildiz con 6 reti.
Sassuolo-Juventus si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Juventus è il signor Luca Zufferli di Udine. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Zufferli ha diretto 8 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 24 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Sassuolo-Juventus in tv o in streaming
- Partita: Sassuolo-Juventus
- Data: martedì 6 gennaio 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Reggio Emilia
- Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
- Arbitro: Luca Zufferli
Sassuolo-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 06-01-2026.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Sassuolo - Juventus?
- La gara tra Sassuolo e Juventus si giocherà martedì 6 gennaio 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Sassuolo - Juventus?
- L'arbitro del match sarà Luca Zufferli
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Juventus sarà Giacomo Camplone
- Dove si gioca Sassuolo - Juventus?
- La partita si gioca a Reggio Emilia
- In che stadio si gioca Sassuolo - Juventus?
- Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Andrea Pinamonti con 4 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Kenan Yildiz con 6 gol
- Chi trasmette la partita Sassuolo - Juventus?
- La partita tra Sassuolo e Juventus verrà trasmessa da DAZN