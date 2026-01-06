Partita valevole per la 19a giornata della Serie A 2025/2026

Sassuolo-Juventus è una partita valevole per la 19a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 23 punti e la Juventus che invece è al 4° posto in classifica con 33 punti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 6 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Pinamonti con 4 reti.

La Juventus ha ottenuto finora 9 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenan Yildiz con 6 reti.

Sassuolo-Juventus si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Juventus è il signor Luca Zufferli di Udine. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Zufferli ha diretto 8 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 24 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Sassuolo-Juventus in tv o in streaming

Sassuolo-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 06-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Sassuolo-Juventus sarà inserito un'ora prima del match.