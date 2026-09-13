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Sassuolo-Juventus come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 4a giornata della Serie A 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Sassuolo-Juventus è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 4 punti e la Juventus che invece è al 7° posto in classifica con 7 punti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Domenico Berardi con 1 rete.
La Juventus ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Teun Koopmeiners con 1 rete.

Sassuolo-Juventus si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Juventus è il signor Juan Luca Sacchi di Macerata. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Juan Luca Sacchi ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Sassuolo-Juventus in tv o in streaming

  • Partita: Sassuolo-Juventus
  • Data: domenica 13 settembre 2026
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Reggio Emilia
  • Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
  • Arbitro: Juan Luca Sacchi

Sassuolo-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 13-09-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Sassuolo-Juventus sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Sassuolo - Juventus?
La gara tra Sassuolo e Juventus si giocherà domenica 13 settembre 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Sassuolo - Juventus?
L'arbitro del match sarà Juan Luca Sacchi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Juventus sarà Davide Ghersini
Dove si gioca Sassuolo - Juventus?
La partita si gioca a Reggio Emilia
In che stadio si gioca Sassuolo - Juventus?
Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Domenico Berardi con 1 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Teun Koopmeiners con 1 gol
Chi trasmette la partita Sassuolo - Juventus?
La partita tra Sassuolo e Juventus verrà trasmessa da DAZN
Sassuolo-Juventus come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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