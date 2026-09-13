Partita valevole per la 4a giornata della Serie A 2026/2027

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Sassuolo-Juventus è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 4 punti e la Juventus che invece è al 7° posto in classifica con 7 punti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Domenico Berardi con 1 rete.

La Juventus ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Teun Koopmeiners con 1 rete.

Sassuolo-Juventus si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Juventus è il signor Juan Luca Sacchi di Macerata. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Juan Luca Sacchi ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Sassuolo-Juventus in tv o in streaming

Partita : Sassuolo-Juventus

: Sassuolo-Juventus Data : domenica 13 settembre 2026

: domenica 13 settembre 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Reggio Emilia

: Reggio Emilia Stadio : MAPEI Stadium - Città del Tricolore

: MAPEI Stadium - Città del Tricolore Arbitro: Juan Luca Sacchi

Sassuolo-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 13-09-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Sassuolo-Juventus sarà inserito un'ora prima del match.