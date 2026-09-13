Sassuolo-Juventus è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 4 punti e la Juventus che invece è al 7° posto in classifica con 7 punti.
Il Sassuolo ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Domenico Berardi con 1 rete.
La Juventus ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Teun Koopmeiners con 1 rete.
Sassuolo-Juventus si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Juventus è il signor Juan Luca Sacchi di Macerata. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Juan Luca Sacchi ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Sassuolo-Juventus in tv o in streaming
- Partita: Sassuolo-Juventus
- Data: domenica 13 settembre 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Reggio Emilia
- Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
- Arbitro: Juan Luca Sacchi
Sassuolo-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 13-09-2026.
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Il link al live di Sassuolo-Juventus sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Sassuolo - Juventus?
- La gara tra Sassuolo e Juventus si giocherà domenica 13 settembre 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Sassuolo - Juventus?
- L'arbitro del match sarà Juan Luca Sacchi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Juventus sarà Davide Ghersini
- Dove si gioca Sassuolo - Juventus?
- La partita si gioca a Reggio Emilia
- In che stadio si gioca Sassuolo - Juventus?
- Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Domenico Berardi con 1 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Teun Koopmeiners con 1 gol
- Chi trasmette la partita Sassuolo - Juventus?
- La partita tra Sassuolo e Juventus verrà trasmessa da DAZN