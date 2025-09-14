Sassuolo-Lazio è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 0 punti e la Lazio che invece è al 7° posto in classifica con 3 punti.
Il Sassuolo ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Domenico Berardi con 1 rete.
La Lazio ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Boulaye Dia con 1 rete.
Sassuolo-Lazio si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Lazio è il signor Paride Tremolada di Monza. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Paride Tremolada ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 5 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Sassuolo-Lazio in tv o in streaming
- Partita: Sassuolo-Lazio
- Data: domenica 14 settembre 2025
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Reggio Emilia
- Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
- Arbitro: Paride Tremolada
Sassuolo-Lazio è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 14-09-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
Domande Frequenti (FAQ)
