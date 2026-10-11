Partita valevole per la 6a giornata della Serie A 2026/2027

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Sassuolo-Milan è una partita valevole per la 6a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 7 punti e il Milan che invece è al 5° posto in classifica con 11 punti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Vasilije Adzic con 3 reti.

Il Milan ha ottenuto finora 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Diego Moreira con 3 reti.

Sassuolo-Milan si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Milan è il signor Francesco Fourneau di Roma. Al VAR ci sarà invece Alberto Santoro. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Francesco Fourneau ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 8 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Sassuolo-Milan in tv o in streaming

Partita : Sassuolo-Milan

: Sassuolo-Milan Data : domenica 11 ottobre 2026

: domenica 11 ottobre 2026 Orario : 18:00

: 18:00 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Reggio Emilia

: Reggio Emilia Stadio : MAPEI Stadium - Città del Tricolore

: MAPEI Stadium - Città del Tricolore Arbitro: Francesco Fourneau

Sassuolo-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 11-10-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Sassuolo-Milan sarà inserito un'ora prima del match.