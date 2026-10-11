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CALCIO SERIE A

Sassuolo-Milan come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 6a giornata della Serie A 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Sassuolo-Milan è una partita valevole per la 6a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 7 punti e il Milan che invece è al 5° posto in classifica con 11 punti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Vasilije Adzic con 3 reti.
Il Milan ha ottenuto finora 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Diego Moreira con 3 reti.

Sassuolo-Milan si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Milan è il signor Francesco Fourneau di Roma. Al VAR ci sarà invece Alberto Santoro. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Francesco Fourneau ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 8 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Sassuolo-Milan in tv o in streaming

  • Partita: Sassuolo-Milan
  • Data: domenica 11 ottobre 2026
  • Orario: 18:00
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Reggio Emilia
  • Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
  • Arbitro: Francesco Fourneau

Sassuolo-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 11-10-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Sassuolo-Milan sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Sassuolo - Milan?
La gara tra Sassuolo e Milan si giocherà domenica 11 ottobre 2026 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Sassuolo - Milan?
L'arbitro del match sarà Francesco Fourneau
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Milan sarà Alberto Santoro
Dove si gioca Sassuolo - Milan?
La partita si gioca a Reggio Emilia
In che stadio si gioca Sassuolo - Milan?
Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Vasilije Adzic con 3 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Diego Moreira con 3 gol
Chi trasmette la partita Sassuolo - Milan?
La partita tra Sassuolo e Milan verrà trasmessa da DAZN e da Sky
Sassuolo-Milan come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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