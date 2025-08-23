Sassuolo-Napoli è una partita valevole per la 1a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26.
Sassuolo-Napoli si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Napoli è il signor Giovanni Ayroldi. Al VAR ci sarà invece Marco Di Bello.
Dove vedere Sassuolo-Napoli in tv o in streaming
- Partita: Sassuolo-Napoli
- Data: sabato 23 agosto 2025
- Orario: 18:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Reggio Emilia
- Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
- Arbitro: Giovanni Ayroldi
Sassuolo-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 23-08-2025.
Domande Frequenti (FAQ)
