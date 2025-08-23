Virgilio Sport
Sassuolo-Napoli come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario

Partita valevole per la 1a giornata della Serie A 2025/2026

Sassuolo-Napoli è una partita valevole per la 1a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26.

Sassuolo-Napoli si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Napoli è il signor Giovanni Ayroldi. Al VAR ci sarà invece Marco Di Bello.

Dove vedere Sassuolo-Napoli in tv o in streaming

  • Partita: Sassuolo-Napoli
  • Data: sabato 23 agosto 2025
  • Orario: 18:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Reggio Emilia
  • Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
  • Arbitro: Giovanni Ayroldi

Sassuolo-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 23-08-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Sassuolo-Napoli sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Sassuolo - Napoli?
La gara tra Sassuolo e Napoli si giocherà sabato 23 agosto 2025 alle ore 18:30
Chi è l'arbitro di Sassuolo - Napoli?
L'arbitro del match sarà Giovanni Ayroldi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Napoli sarà Marco Di Bello
Dove si gioca Sassuolo - Napoli?
La partita si gioca a Reggio Emilia
In che stadio si gioca Sassuolo - Napoli?
Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore
Chi trasmette la partita Sassuolo - Napoli?
La partita tra Sassuolo e Napoli verrà trasmessa da DAZN
