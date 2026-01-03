Partita valevole per la 18a giornata della Serie A 2025/2026

Sassuolo-Parma è una partita valevole per la 18a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 22 punti e il Parma che invece è al 15° posto in classifica con 17 punti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 6 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Pinamonti con 4 reti.

Il Parma ha ottenuto finora 4 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 4 reti.

Sassuolo-Parma si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Parma è il signor Ermanno Feliciani. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Ermanno Feliciani ha diretto 6 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 22 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Sassuolo-Parma in tv o in streaming

Sassuolo-Parma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 03-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Sassuolo-Parma sarà inserito un'ora prima del match.