Sassuolo-Pisa come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 12a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Sassuolo-Pisa è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 16 punti e il Pisa che invece è al 17° posto in classifica con 9 punti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 5 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Pinamonti con 4 reti.
Il Pisa ha ottenuto finora 1 vittoria, 6 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è M'Bala Nzola con 2 reti.

Sassuolo-Pisa si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Pisa è il signor Davide Di Marco. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio.

Dove vedere Sassuolo-Pisa in tv o in streaming

  • Partita: Sassuolo-Pisa
  • Data: lunedì 24 novembre 2025
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Reggio Emilia
  • Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
  • Arbitro: Davide Di Marco

Sassuolo-Pisa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 24-11-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Sassuolo-Pisa sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Sassuolo - Pisa?
La gara tra Sassuolo e Pisa si giocherà lunedì 24 novembre 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Sassuolo - Pisa?
L'arbitro del match sarà Davide Di Marco
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Pisa sarà Matteo Gariglio
Dove si gioca Sassuolo - Pisa?
La partita si gioca a Reggio Emilia
In che stadio si gioca Sassuolo - Pisa?
Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Andrea Pinamonti con 4 gol, mentre il capocannoniere del Pisa è M'Bala Nzola con 2 gol
Chi trasmette la partita Sassuolo - Pisa?
La partita tra Sassuolo e Pisa verrà trasmessa da DAZN
