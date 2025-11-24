Partita valevole per la 12a giornata della Serie A 2025/2026

Sassuolo-Pisa è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 16 punti e il Pisa che invece è al 17° posto in classifica con 9 punti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 5 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Pinamonti con 4 reti.

Il Pisa ha ottenuto finora 1 vittoria, 6 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è M'Bala Nzola con 2 reti.

Sassuolo-Pisa si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Pisa è il signor Davide Di Marco. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio.

Dove vedere Sassuolo-Pisa in tv o in streaming

Partita: Sassuolo-Pisa

Data: lunedì 24 novembre 2025

Orario: 20:45

TV/Streaming: DAZN

Luogo: Reggio Emilia

Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore

Arbitro: Davide Di Marco

Sassuolo-Pisa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 24-11-2025.

Il link al live di Sassuolo-Pisa sarà inserito un'ora prima del match.