Sassuolo-Pisa è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 16 punti e il Pisa che invece è al 17° posto in classifica con 9 punti.
Il Sassuolo ha ottenuto finora 5 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Pinamonti con 4 reti.
Il Pisa ha ottenuto finora 1 vittoria, 6 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è M'Bala Nzola con 2 reti.
Sassuolo-Pisa si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Pisa è il signor Davide Di Marco. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio.
Dove vedere Sassuolo-Pisa in tv o in streaming
- Partita: Sassuolo-Pisa
- Data: lunedì 24 novembre 2025
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Reggio Emilia
- Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
- Arbitro: Davide Di Marco
Sassuolo-Pisa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 24-11-2025.
Il link al live di Sassuolo-Pisa sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Sassuolo - Pisa?
- La gara tra Sassuolo e Pisa si giocherà lunedì 24 novembre 2025 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Sassuolo - Pisa?
- L'arbitro del match sarà Davide Di Marco
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Pisa sarà Matteo Gariglio
- Dove si gioca Sassuolo - Pisa?
- La partita si gioca a Reggio Emilia
- In che stadio si gioca Sassuolo - Pisa?
- Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Andrea Pinamonti con 4 gol, mentre il capocannoniere del Pisa è M'Bala Nzola con 2 gol
- Chi trasmette la partita Sassuolo - Pisa?
- La partita tra Sassuolo e Pisa verrà trasmessa da DAZN