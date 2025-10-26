Sassuolo-Roma è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 10 punti e la Roma che invece è al 3° posto in classifica con 15 punti.
Il Sassuolo ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Pinamonti con 2 reti.
La Roma ha ottenuto finora 5 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Matías Soulé con 3 reti.
Sassuolo-Roma si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Roma è il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo. Al VAR ci sarà invece Ivano Pezzuto. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Gianluca Manganiello ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 6 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Sassuolo-Roma in tv o in streaming
- Partita: Sassuolo-Roma
- Data: domenica 26 ottobre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Reggio Emilia
- Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
- Arbitro: Gianluca Manganiello
Sassuolo-Roma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 26-10-2025.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Sassuolo - Roma?
- La gara tra Sassuolo e Roma si giocherà domenica 26 ottobre 2025 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Sassuolo - Roma?
- L'arbitro del match sarà Gianluca Manganiello
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Roma sarà Ivano Pezzuto
- Dove si gioca Sassuolo - Roma?
- La partita si gioca a Reggio Emilia
- In che stadio si gioca Sassuolo - Roma?
- Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Andrea Pinamonti con 2 gol, mentre il capocannoniere della Roma è Matías Soulé con 3 gol
- Chi trasmette la partita Sassuolo - Roma?
- La partita tra Sassuolo e Roma verrà trasmessa da DAZN