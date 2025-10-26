Partita valevole per la 8a giornata della Serie A 2025/2026

Sassuolo-Roma è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 10 punti e la Roma che invece è al 3° posto in classifica con 15 punti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Pinamonti con 2 reti.

La Roma ha ottenuto finora 5 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Matías Soulé con 3 reti.

Sassuolo-Roma si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Roma è il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo. Al VAR ci sarà invece Ivano Pezzuto. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Gianluca Manganiello ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 6 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Sassuolo-Roma in tv o in streaming

Sassuolo-Roma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 26-10-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Sassuolo-Roma sarà inserito un'ora prima del match.