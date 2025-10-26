Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Sassuolo-Roma come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 8a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Sassuolo-Roma è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 10 punti e la Roma che invece è al 3° posto in classifica con 15 punti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Pinamonti con 2 reti.
La Roma ha ottenuto finora 5 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Matías Soulé con 3 reti.

Sassuolo-Roma si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Roma è il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo. Al VAR ci sarà invece Ivano Pezzuto. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Gianluca Manganiello ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 6 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Sassuolo-Roma in tv o in streaming

  • Partita: Sassuolo-Roma
  • Data: domenica 26 ottobre 2025
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Reggio Emilia
  • Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
  • Arbitro: Gianluca Manganiello

Sassuolo-Roma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 26-10-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Sassuolo-Roma sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Sassuolo - Roma?
La gara tra Sassuolo e Roma si giocherà domenica 26 ottobre 2025 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Sassuolo - Roma?
L'arbitro del match sarà Gianluca Manganiello
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Roma sarà Ivano Pezzuto
Dove si gioca Sassuolo - Roma?
La partita si gioca a Reggio Emilia
In che stadio si gioca Sassuolo - Roma?
Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Andrea Pinamonti con 2 gol, mentre il capocannoniere della Roma è Matías Soulé con 3 gol
Chi trasmette la partita Sassuolo - Roma?
La partita tra Sassuolo e Roma verrà trasmessa da DAZN
Sassuolo-Roma come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

ENEL

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio