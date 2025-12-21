Sassuolo-Torino è una partita valevole per la 16a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 21 punti e il Torino che invece è al 13° posto in classifica con 17 punti.
Il Sassuolo ha ottenuto finora 6 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Pinamonti con 4 reti.
Il Torino ha ottenuto finora 4 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 26. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovanni Simeone con 4 reti.
Sassuolo-Torino si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Torino è il signor Andrea Calzavara. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni.
Dove vedere Sassuolo-Torino in tv o in streaming
- Partita: Sassuolo-Torino
- Data: domenica 21 dicembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Reggio Emilia
- Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
- Arbitro: Andrea Calzavara
Sassuolo-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 21-12-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Sassuolo-Torino live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Sassuolo-Torino sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Sassuolo - Torino?
- La gara tra Sassuolo e Torino si giocherà domenica 21 dicembre 2025 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Sassuolo - Torino?
- L'arbitro del match sarà Andrea Calzavara
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Torino sarà Paolo Silvio Mazzoleni
- Dove si gioca Sassuolo - Torino?
- La partita si gioca a Reggio Emilia
- In che stadio si gioca Sassuolo - Torino?
- Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Andrea Pinamonti con 4 gol, mentre il capocannoniere del Torino è Giovanni Simeone con 4 gol
- Chi trasmette la partita Sassuolo - Torino?
- La partita tra Sassuolo e Torino verrà trasmessa da DAZN e da Sky