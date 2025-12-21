Partita valevole per la 16a giornata della Serie A 2025/2026

Sassuolo-Torino è una partita valevole per la 16a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 21 punti e il Torino che invece è al 13° posto in classifica con 17 punti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 6 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Pinamonti con 4 reti.

Il Torino ha ottenuto finora 4 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 26. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovanni Simeone con 4 reti.

Sassuolo-Torino si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Torino è il signor Andrea Calzavara. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni.

Dove vedere Sassuolo-Torino in tv o in streaming

Partita : Sassuolo-Torino

: Sassuolo-Torino Data : domenica 21 dicembre 2025

: domenica 21 dicembre 2025 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Reggio Emilia

: Reggio Emilia Stadio : MAPEI Stadium - Città del Tricolore

: MAPEI Stadium - Città del Tricolore Arbitro: Andrea Calzavara

Sassuolo-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 21-12-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Sassuolo-Torino sarà inserito un'ora prima del match.