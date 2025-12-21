Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Sassuolo-Torino come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 16a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Sassuolo-Torino è una partita valevole per la 16a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 21 punti e il Torino che invece è al 13° posto in classifica con 17 punti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 6 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Pinamonti con 4 reti.
Il Torino ha ottenuto finora 4 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 26. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovanni Simeone con 4 reti.

Sassuolo-Torino si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Torino è il signor Andrea Calzavara. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni.

Dove vedere Sassuolo-Torino in tv o in streaming

  • Partita: Sassuolo-Torino
  • Data: domenica 21 dicembre 2025
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Reggio Emilia
  • Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
  • Arbitro: Andrea Calzavara

Sassuolo-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 21-12-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Sassuolo-Torino sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Sassuolo - Torino?
La gara tra Sassuolo e Torino si giocherà domenica 21 dicembre 2025 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Sassuolo - Torino?
L'arbitro del match sarà Andrea Calzavara
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Torino sarà Paolo Silvio Mazzoleni
Dove si gioca Sassuolo - Torino?
La partita si gioca a Reggio Emilia
In che stadio si gioca Sassuolo - Torino?
Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Andrea Pinamonti con 4 gol, mentre il capocannoniere del Torino è Giovanni Simeone con 4 gol
Chi trasmette la partita Sassuolo - Torino?
La partita tra Sassuolo e Torino verrà trasmessa da DAZN e da Sky
Sassuolo-Torino come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Ford

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

WeWALK

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio