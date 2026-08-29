Partita valevole per la 2a giornata della Serie A 2026/2027

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Sassuolo-Torino è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 0 punti e il Torino che invece è al 13° posto in classifica con 0 punti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Cas Odenthal con 1 rete.

Il Torino ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Ché Adams con 1 rete.

Sassuolo-Torino si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Torino è il signor Davide Di Marco. Al VAR ci sarà invece Ivano Pezzuto.

Dove vedere Sassuolo-Torino in tv o in streaming

Partita : Sassuolo-Torino

: Sassuolo-Torino Data : sabato 29 agosto 2026

: sabato 29 agosto 2026 Orario : 18:30

: 18:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Reggio Emilia

: Reggio Emilia Stadio : MAPEI Stadium - Città del Tricolore

: MAPEI Stadium - Città del Tricolore Arbitro: Davide Di Marco

Sassuolo-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 29-08-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Sassuolo-Torino sarà inserito un'ora prima del match.