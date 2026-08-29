Sassuolo-Torino è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 0 punti e il Torino che invece è al 13° posto in classifica con 0 punti.
Il Sassuolo ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Cas Odenthal con 1 rete.
Il Torino ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Ché Adams con 1 rete.
Sassuolo-Torino si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Torino è il signor Davide Di Marco. Al VAR ci sarà invece Ivano Pezzuto.
Dove vedere Sassuolo-Torino in tv o in streaming
- Partita: Sassuolo-Torino
- Data: sabato 29 agosto 2026
- Orario: 18:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Reggio Emilia
- Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
- Arbitro: Davide Di Marco
Sassuolo-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 29-08-2026.
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Il link al live di Sassuolo-Torino sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Sassuolo - Torino?
- La gara tra Sassuolo e Torino si giocherà sabato 29 agosto 2026 alle ore 18:30
- Chi è l'arbitro di Sassuolo - Torino?
- L'arbitro del match sarà Davide Di Marco
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Torino sarà Ivano Pezzuto
- Dove si gioca Sassuolo - Torino?
- La partita si gioca a Reggio Emilia
- In che stadio si gioca Sassuolo - Torino?
- Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Cas Odenthal con 1 gol, mentre il capocannoniere del Torino è Ché Adams con 1 gol
- Chi trasmette la partita Sassuolo - Torino?
- La partita tra Sassuolo e Torino verrà trasmessa da DAZN