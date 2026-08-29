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CALCIO SERIE A

Sassuolo-Torino come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 2a giornata della Serie A 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Sassuolo-Torino è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 0 punti e il Torino che invece è al 13° posto in classifica con 0 punti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Cas Odenthal con 1 rete.
Il Torino ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Ché Adams con 1 rete.

Sassuolo-Torino si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Torino è il signor Davide Di Marco. Al VAR ci sarà invece Ivano Pezzuto.

Dove vedere Sassuolo-Torino in tv o in streaming

  • Partita: Sassuolo-Torino
  • Data: sabato 29 agosto 2026
  • Orario: 18:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Reggio Emilia
  • Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
  • Arbitro: Davide Di Marco

Sassuolo-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 29-08-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Sassuolo-Torino sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Sassuolo - Torino?
La gara tra Sassuolo e Torino si giocherà sabato 29 agosto 2026 alle ore 18:30
Chi è l'arbitro di Sassuolo - Torino?
L'arbitro del match sarà Davide Di Marco
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Torino sarà Ivano Pezzuto
Dove si gioca Sassuolo - Torino?
La partita si gioca a Reggio Emilia
In che stadio si gioca Sassuolo - Torino?
Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Cas Odenthal con 1 gol, mentre il capocannoniere del Torino è Ché Adams con 1 gol
Chi trasmette la partita Sassuolo - Torino?
La partita tra Sassuolo e Torino verrà trasmessa da DAZN
Sassuolo-Torino come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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