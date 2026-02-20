Virgilio Sport
Sassuolo-Verona come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 26a giornata della Serie A 2025/2026

Sassuolo-Verona è una partita valevole per la 26a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 32 punti e il Verona che invece è al 20° posto in classifica con 15 punti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 9 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 35. Il giocatore che ha segnato più gol è Domenico Berardi con 5 reti.
Il Verona ha ottenuto finora 2 vittorie, 9 pareggi e 14 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 43. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 7 reti.

Sassuolo-Verona si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Verona è il signor Livio Marinelli. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Livio Marinelli ha diretto 5 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 17 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Sassuolo-Verona in tv o in streaming

  • Partita: Sassuolo-Verona
  • Data: venerdì 20 febbraio 2026
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Reggio Emilia
  • Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
  • Arbitro: Livio Marinelli

Sassuolo-Verona è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 20-02-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Sassuolo - Verona?
La gara tra Sassuolo e Verona si giocherà venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Sassuolo - Verona?
L'arbitro del match sarà Livio Marinelli
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Verona sarà Paolo Silvio Mazzoleni
Dove si gioca Sassuolo - Verona?
La partita si gioca a Reggio Emilia
In che stadio si gioca Sassuolo - Verona?
Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Domenico Berardi con 5 gol, mentre il capocannoniere del Verona è Gift Orban con 7 gol
Chi trasmette la partita Sassuolo - Verona?
La partita tra Sassuolo e Verona verrà trasmessa da DAZN
