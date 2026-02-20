Sassuolo-Verona è una partita valevole per la 26a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 32 punti e il Verona che invece è al 20° posto in classifica con 15 punti.
Il Sassuolo ha ottenuto finora 9 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 35. Il giocatore che ha segnato più gol è Domenico Berardi con 5 reti.
Il Verona ha ottenuto finora 2 vittorie, 9 pareggi e 14 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 43. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 7 reti.
Sassuolo-Verona si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Verona è il signor Livio Marinelli. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Livio Marinelli ha diretto 5 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 17 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Sassuolo-Verona in tv o in streaming
- Partita: Sassuolo-Verona
- Data: venerdì 20 febbraio 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Reggio Emilia
- Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
- Arbitro: Livio Marinelli
Sassuolo-Verona è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 20-02-2026.
