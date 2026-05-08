Serie A, le partite di oggi: dove vedere Torino-Sassuolo

Il programma completo della 36esima giornata di Serie A: Milan a rischio Champions, Lecce ancora in bilico. Riflettori puntati su Lazio-Inter

Rush finale di Serie A. Siamo alla 36esima giornata, la terzultima del campionato 2025/26, con il turno che si apre venerdì 8 maggio con Torino-Sassuolo e si chiuderà lunedì 11 maggio con il posticipo Napoli-Bologna. Tanti gli obiettivi ancora in palio: dopo i primi verdetti di questa Serie A, con l’Inter campione d’Italia e le retrocessioni aritmetiche di Verona e Pisa, rimane apertissima la lotta per la qualificazione alla prossima Champions League e la sfida a distanza tra Lecce e Cremonese per la salvezza.

La classifica prima della 36esima giornata

Classifica: Inter 82, Napoli 70, Milan 67, Juventus 65, Roma 64, Como 62, Atalanta 55, Lazio 51, Bologna 49, Sassuolo 49, Udinese 47, Parma 42, Torino 41, Genoa 40, Cagliari 37, Fiorentina 37, Lecce 32, Cremonese 28, Verona 20, Pisa 18.

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Serie A, il programma della 36esima giornata

Torino-Sassuolo venerdì 8 maggio ore 20:45 DAZN/Sky Cagliari-Udinese sabato 9 maggio ore 15:00 DAZN Lazio-Inter sabato 9 maggio ore 18:00 DAZN Lecce-Juventus sabato 9 maggio ore 20:45 DAZN/Sky Verona-Como domenica 10 maggio ore 12:30 DAZN Cremonese-Pisa domenica 10 maggio ore 15:00 DAZN Fiorentina-Genoa domenica 10 maggio ore 15:00 DAZN Parma-Roma domenica 10 maggio ore 18:00 DAZN/Sky Milan-Atalanta domenica 10 maggio ore 20:45 DAZN Napoli-Bologna lunedì 11 maggio ore 20:45 DAZN

Le partite di oggi, venerdì 8 maggio

Ad aprire la 36esima giornata è Torino-Sassuolo , venerdì sera alle 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino. I granata di D’Aversa vengono da un campionato altalenante, hanno ormai archiviato il discorso salvezza, ma vogliono quantomeno onorare fino in fondo un’altra stagione anonima. Il Sassuolo di Fabio Grosso, invece, si presenta a Torino in un momento di forma eccellente: i neroverdi vengono dalla vittoria per 2-0 contro il Milan nell’ultimo turno e si trovano a 49 punti, risultato tra i migliori di sempre per una neopromossa in Serie A.

, venerdì sera alle 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino. I granata di D’Aversa vengono da un campionato altalenante, hanno ormai archiviato il discorso salvezza, ma vogliono quantomeno onorare fino in fondo un’altra stagione anonima. Il Sassuolo di Fabio Grosso, invece, si presenta a Torino in un momento di forma eccellente: i neroverdi vengono dalla vittoria per 2-0 contro il Milan nell’ultimo turno e si trovano a 49 punti, risultato tra i migliori di sempre per una neopromossa in Serie A. Cagliari-Udinese è il primo match di sabato, in programma alle 15:00 all’Unipol Domus. I sardi di Fabio Pisacane hanno raggiunto la salvezza aritmetica e possono affrontare il finale di stagione con serenità, dopo aver trascorso buona parte del campionato a lottare. L’Udinese di Runjaic, undicesima con 47 punti, ha già messo in cassaforte la permanenza in Serie A da settimane e cerca solo di chiudere al meglio un torneo discreto.

è il primo match di sabato, in programma alle 15:00 all’Unipol Domus. I sardi di Fabio Pisacane hanno raggiunto la salvezza aritmetica e possono affrontare il finale di stagione con serenità, dopo aver trascorso buona parte del campionato a lottare. L’Udinese di Runjaic, undicesima con 47 punti, ha già messo in cassaforte la permanenza in Serie A da settimane e cerca solo di chiudere al meglio un torneo discreto. Il big match del sabato è Lazio-Inter , alle 18:00 all’Olimpico. Un match che ha un doppio significato: in campionato, la squadra di Sarri cerca una continuità che sembra sia stata trovata, dopo una stagione molto complicata. Mentre i campioni d’Italia, già sicuri del titolo, potrebbero gestire le forze in vista della finale di Coppa Italia del 13 maggio, sempre all’Olimpico, contro la Lazio stessa.

, alle 18:00 all’Olimpico. Un match che ha un doppio significato: in campionato, la squadra di Sarri cerca una continuità che sembra sia stata trovata, dopo una stagione molto complicata. Mentre i campioni d’Italia, già sicuri del titolo, potrebbero gestire le forze in vista della finale di Coppa Italia del 13 maggio, sempre all’Olimpico, contro la Lazio stessa. Il programma di sabato si chiude alle 20:45 con Lecce-Juventus. I salentini di Eusebio Di Francesco, a +4 sulla Cremonese terzultima, non sono ancora aritmeticamente salvi e hanno bisogno di punti per non rischiare fino all’ultima giornata. La Juve è invece impegnata in una lotta Champions molto serrata. Lo stop casalingo contro il Verona ha fatto riavvicinare il Como ma soprattutto la Roma, ora a -1.

I salentini di Eusebio Di Francesco, a +4 sulla Cremonese terzultima, non sono ancora aritmeticamente salvi e hanno bisogno di punti per non rischiare fino all’ultima giornata. La Juve è invece impegnata in una lotta Champions molto serrata. Lo stop casalingo contro il Verona ha fatto riavvicinare il Como ma soprattutto la Roma, ora a -1. La domenica si apre alle 12:30 con Verona-Como al Bentegodi. L’Hellas è già retrocesso in Serie B e giocherà le ultime giornate senza pressioni e senza motivazioni di classifica. Il Como di Cesc Fàbregas, quinto con 62 punti, è invece pienamente in corsa per un posto in Champions e non può permettersi distrazioni, come è successo alla Juventus proprio contro i gialloblù.

al Bentegodi. L’Hellas è già retrocesso in Serie B e giocherà le ultime giornate senza pressioni e senza motivazioni di classifica. Il Como di Cesc Fàbregas, quinto con 62 punti, è invece pienamente in corsa per un posto in Champions e non può permettersi distrazioni, come è successo alla Juventus proprio contro i gialloblù. Alle 15:00 di domenica allo Zini va in scena Cremonese-Pisa . La Cremonese può ancora credere nella salvezza. L’arrivo di Giampaolo non ha svoltato un girone di ritorno terribile, dopo quello di andata a di sopra della aspettative. Caduta libera che rischia di concludersi in Serie B. La sfida di domenica è fondamentale, vista anche l’avversaria del Lecce.

. La Cremonese può ancora credere nella salvezza. L’arrivo di Giampaolo non ha svoltato un girone di ritorno terribile, dopo quello di andata a di sopra della aspettative. Caduta libera che rischia di concludersi in Serie B. La sfida di domenica è fondamentale, vista anche l’avversaria del Lecce. Contemporaneamente, alle 15:00 al Franchi, si gioca Fiorentina-Genoa . I viola di Vanoli hanno raggiunto la salvezza dopo una stagione tormentata che porta a vedere la salvezza come una conquista importante. Anche il Genoa di De Rossi ha già festeggiato la permanenza in Serie A, giustamente con tutt’altro spirito rispetto a quello della Fiorentina, e si presenta a Firenze senza pensieri di classifica.

. I viola di Vanoli hanno raggiunto la salvezza dopo una stagione tormentata che porta a vedere la salvezza come una conquista importante. Anche il Genoa di De Rossi ha già festeggiato la permanenza in Serie A, giustamente con tutt’altro spirito rispetto a quello della Fiorentina, e si presenta a Firenze senza pensieri di classifica. Alle 18:00 al Tardini è il momento di Parma-Roma . Cuesta ha già raggiunto la salvezza e affronta i giallorossi in un pomeriggio privo di tensioni per loro, ma ad altissima tensione per gli ospiti. La Roma di Gian Piero Gasperini è a -1 dal quarto posto della Juve e ha riacceso le speranze quando tutto sembrava svanito. I giallorossi vengono dal poker rifilato alla Fiorentina nella scorsa giornata e arrivano a Parma con grande fiducia ed entusiasmo.

. Cuesta ha già raggiunto la salvezza e affronta i giallorossi in un pomeriggio privo di tensioni per loro, ma ad altissima tensione per gli ospiti. La Roma di Gian Piero Gasperini è a -1 dal quarto posto della Juve e ha riacceso le speranze quando tutto sembrava svanito. I giallorossi vengono dal poker rifilato alla Fiorentina nella scorsa giornata e arrivano a Parma con grande fiducia ed entusiasmo. Il big match della domenica è Milan-Atalanta , alle 20:45 a San Siro. La squadra di Allegri arriva alla sfida in piena crisi: una sola vittoria nelle ultime cinque partite, con il pesante 2-0 incassato sul campo del Sassuolo che ha riaperto ogni discorso sul terzo posto. Con 67 punti, il Milan vede la Juventus a -2 e la Roma a -3, un altro passo falso rischierebbe di compromettere il lavoro di tutta una stagione. L’Atalanta di Palladino, settima con 55 punti, è ancora in corsa aritmeticamente per l’Europa League, ma lo scenario più plausibile per vedere i bergamaschi in Europa anche il prossimo anno è la vittoria della Coppa Italia dell’Inter con lo slittamento dei piazzamenti europei in classifica.

, alle 20:45 a San Siro. La squadra di Allegri arriva alla sfida in piena crisi: una sola vittoria nelle ultime cinque partite, con il pesante 2-0 incassato sul campo del Sassuolo che ha riaperto ogni discorso sul terzo posto. Con 67 punti, il Milan vede la Juventus a -2 e la Roma a -3, un altro passo falso rischierebbe di compromettere il lavoro di tutta una stagione. L’Atalanta di Palladino, settima con 55 punti, è ancora in corsa aritmeticamente per l’Europa League, ma lo scenario più plausibile per vedere i bergamaschi in Europa anche il prossimo anno è la vittoria della Coppa Italia dell’Inter con lo slittamento dei piazzamenti europei in classifica. A chiudere il 36esimo turno è il posticipo del lunedì Napoli-Bologna, alle 20:45 al Maradona. I partenopei di Antonio Conte, secondi con 70 punti, vogliono blindare il secondo posto e presentarsi alle ultime due giornate senza pensieri. Il Bologna di Vincenzo Italiano sta vivendo un momento di crisi come mai prima d’ora da quando l’allenatore si siede sulla panchina del Dall’Ara. Riecheggiano i fischi della scorsa giornata di campionato, con un futuro ancora incerto.

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