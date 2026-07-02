Si entra nel vivo del programma dei sedicesimi di finale della competizione iridata: una gara in chiaro in serata, le altre due su DAZN.

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Proseguono i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Tra giovedì 2 e la notte (italiana) di venerdì 3 luglio, le nazionali che hanno superato la fase a gironi torneranno a darsi battaglia in America: si parte alle 21 con Spagna-Austria, per poi lasciare spazio a Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Le sorprese non sono mancate nei precedenti appuntamenti, ecco perché tutti gli occhi saranno su Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo e Luka Modric. Qui di seguito tutte le info utili per vedere le partite di oggi in diretta tv e live in streaming.

Mondiali 2026, le gare di oggi: riflettori puntati su Spagna-Austria

Giovedì 2 luglio, il programma dei sedicesimi di finale propone anche l’affascinante confronto tra la Spagna di Luis De La Fuente e l’Austria di Ralf Rangnick, in scena al “Los Angeles Stadium” nella serata odierna alle ore 21 (italiane). La partita sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, main broadcaster dei Mondiali 2026, e in co-esclusiva in chiaro su Rai Uno. Servizio streaming attivo su DAZN e RaiPlay, le cui omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento nel caso di DAZN.

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La Spagna ha chiuso con 7 punti all’attivo la propria fase a gironi, dimenticando in fretta il pari con Capo Verde al debutto e dimostrando di avere a disposizione un enorme potenziale offensivo. La presenza di Lamine Yamal è accompagnata dalle qualità di calciatori come Ferran Torres e Alex Baena, senza dimenticare un centrocampo urlo, guidato dal talento di Pedri, Gavi e Fabian Ruiz. Non ha nulla da perdere, invece, l’Austria di Rangnick, riuscita a farsi spazio nel gruppo che ha visto brillare l’Argentina di Messi.

Spagna-Austria Mercoledì 2 luglio ore 21 DAZN/Rai Uno

La gara della notte

Nel cuore della notte italiana tra giovedì 2 e venerdì 3 luglio, si giocheranno Portogallo-Croazia, in programma alle ore 01:00 al “Toronto Stadium”, e Svizzera-Algeria, in calendario alle 5 del mattino nella splendida cornice del “BC Place Vancouver”. La gara sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, principale broadcaster dei Mondiali 2026. Servizio streaming attivo solo su DAZN. L’omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Aggiornamenti in tempo reale sui canali social ufficiali delle singole Federazioni.

Riflettori puntati su Portogallo e Croazia, con uno tra Cristiano Ronaldo e Luka Modric che chiuderà nelle prossime ore la sua esperienza al Mondiale e, verosimilmente, con la maglia della sua nazionale. Partita dalle mille emozioni e attesissima da tifosi e addetti ai lavori. Occhio anche a Svizzera-Algeria, con gli elvetici che vogliono approfittare di una prima parte di tabellone apparentemente abbordabile. All’orizzonte, però, c’è l’Argentina.

Portogallo-Croazia Venerdì 3 luglio ore 01:00 (italiane) DAZN Svizzera-Algeria Venerdì 3 luglio ore 05:00 (italiane) DAZN

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Le probabili formazioni

Spagna-Austria

Classico 4-3-3 per la Spagna di De La Fuente, con Lamine Yamal e Alex Baena che dovrebbero supportare il solito Oyarzabal, punto di riferimento offensivo delle Furie Rosse. Canonico 4-2-3-1 per Ralf Rangnick, invece, con Marko Arnautovic pronto a tornare al centro dell’attacco, con Laimer a destra e Sabitzer dirottato sulla corsia mancina. Sulla trequarti si muoverà il giovane Schmid.

SPAGNA (4-3-3): U. Simón; P. Porro, P. Cubarsí, A. Laporte, M Cucurella; D. Olmo, Rodri, Pedri; L. Yamal, M. Oyarzabal, A. Baena. Ct: De La Fuente.

(4-3-3): U. Simón; P. Porro, P. Cubarsí, A. Laporte, M Cucurella; D. Olmo, Rodri, Pedri; L. Yamal, M. Oyarzabal, A. Baena. Ct: De La Fuente. AUSTRIA (4-2-3-1): A. Schlager; S. Posch, D. Alaba, Lienhart, Mwene; X. Schlager, Seiwald; Laimer, Schmid, Sabitzer; Arnautovic. Ct: Rangnick.

Portogallo-Croazia

Cristiano Ronaldo si prepara a guidare l’attacco del Portogallo, con il trio Pedro Neto-Bruno Fernandes-Joao Felix alle sue spalle. Centrocampo d’oro con Joao Neves e Vitinha, ma chiamato a riscattare prestazioni opache nella fase a gironi. 4-2-3-1 anche per la Croazia, con tanti volti noti in ogni reparto disegnato da Dalic: da Pongracic a capitan Modric, passando per Kovacic e Pasalic, fino ad arrivare a Perisic e al “comasco” Baturina.

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; João Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix; Cristiano Ronaldo. Ct: Martinez.

(4-2-3-1): Diogo Costa; João Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix; Cristiano Ronaldo. Ct: Martinez. CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Modric, Mateo Kovacic; Pasalic, Baturina, Perisic; P. Musa. Ct: Dalic.

Svizzera-Algeria

Confermano il 4-2-3-1 di base anche Svizzera ed Algeria, con il ct Yakin intenzionato a fare la partita e a sfruttare la velocità di Embolo in avanti. Ndoye, ex Bologna, spingerà sull’out destro, con Ruben Vargas sul lato opposto. Freuler e Xhaka a dettare i tempi di gioco in mezzo al campo. La selezione algerina, invece, non può che affidarsi alla stella Riyad Mahrez, autentico trascinatore.