Spezia-Avellino è una partita valevole per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte lo Spezia che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 17 punti e l'Avellino che invece è al 12° posto in classifica con 25 punti.
Lo Spezia ha ottenuto finora 4 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Artistico con 3 reti.
L'Avellino ha ottenuto finora 6 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 33. Il giocatore che ha segnato più gol è Tommaso Biasci con 7 reti.
Spezia-Avellino si gioca allo stadio Alberto Picco di La Spezia; arbitro di Spezia - Avellino è il signor Paride Tremolada di Monza. Al VAR ci sarà invece Alberto Santoro. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Paride Tremolada ha diretto 7 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 42 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Spezia-Avellino in tv o in streaming
- Partita: Spezia-Avellino
- Data: sabato 24 gennaio 2026
- Orario: 19:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: La Spezia
- Stadio: Alberto Picco
- Arbitro: Paride Tremolada
Spezia-Avellino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 24-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Spezia-Avellino sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Spezia - Avellino?
- La gara tra Spezia e Avellino si giocherà sabato 24 gennaio 2026 alle ore 19:30
- Chi è l'arbitro di Spezia - Avellino?
- L'arbitro del match sarà Paride Tremolada
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Spezia - Avellino sarà Alberto Santoro
- Dove si gioca Spezia - Avellino?
- La partita si gioca a La Spezia
- In che stadio si gioca Spezia - Avellino?
- Stadio Alberto Picco
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dello Spezia è Gabriele Artistico con 3 gol, mentre il capocannoniere Avellino è Tommaso Biasci con 7 gol
- Chi trasmette la partita Spezia - Avellino?
- La partita tra Spezia e Avellino verrà trasmessa da DAZN