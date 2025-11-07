Spezia-Bari è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte lo Spezia che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 7 punti e il Bari che invece è al 14° posto in classifica con 12 punti.
Lo Spezia ha ottenuto finora 1 vittoria, 4 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Gianluca Lapadula con 3 reti.
Il Bari ha ottenuto finora 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Moncini con 5 reti.
Spezia-Bari si gioca allo stadio Alberto Picco di La Spezia; arbitro di Spezia - Bari è il signor Andrea Calzavara. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Calzavara ha diretto 5 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 21 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Spezia-Bari in tv o in streaming
- Partita: Spezia-Bari
- Data: venerdì 7 novembre 2025
- Orario: 20:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: La Spezia
- Stadio: Alberto Picco
- Arbitro: Andrea Calzavara
Spezia-Bari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 07-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Spezia-Bari sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Spezia - Bari?
- La gara tra Spezia e Bari si giocherà venerdì 7 novembre 2025 alle ore 20:30
- Chi è l'arbitro di Spezia - Bari?
- L'arbitro del match sarà Andrea Calzavara
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Spezia - Bari sarà Paolo Silvio Mazzoleni
- Dove si gioca Spezia - Bari?
- La partita si gioca a La Spezia
- In che stadio si gioca Spezia - Bari?
- Stadio Alberto Picco
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dello Spezia è Gianluca Lapadula con 3 gol, mentre il capocannoniere Bari è Gabriele Moncini con 5 gol
- Chi trasmette la partita Spezia - Bari?
- La partita tra Spezia e Bari verrà trasmessa da DAZN