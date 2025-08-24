Spezia-Carrarese è una partita valevole per la 1a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26.
Spezia-Carrarese si gioca allo stadio Alberto Picco di La Spezia; arbitro di Spezia - Carrarese è il signor Luca Pairetto. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni.
Dove vedere Spezia-Carrarese in tv o in streaming
- Partita: Spezia-Carrarese
- Data: domenica 24 agosto 2025
- Orario: 19:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: La Spezia
- Stadio: Alberto Picco
- Arbitro: Luca Pairetto
Spezia-Carrarese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:00 del giorno 24-08-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Spezia-Carrarese sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Spezia - Carrarese?
- La gara tra Spezia e Carrarese si giocherà domenica 24 agosto 2025 alle ore 19:00
- Chi è l'arbitro di Spezia - Carrarese?
- L'arbitro del match sarà Luca Pairetto
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Spezia - Carrarese sarà Lorenzo Maggioni
- Dove si gioca Spezia - Carrarese?
- La partita si gioca a La Spezia
- In che stadio si gioca Spezia - Carrarese?
- Stadio Alberto Picco
- Chi trasmette la partita Spezia - Carrarese?
- La partita tra Spezia e Carrarese verrà trasmessa da DAZN