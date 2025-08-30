Virgilio Sport
Spezia-Catanzaro è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte lo Spezia che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 0 punti e il Catanzaro che invece è al 12° posto in classifica con 1 punti.

Lo Spezia ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 2.
Il Catanzaro ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Iemmello con 1 rete.

Spezia-Catanzaro si gioca allo stadio Alberto Picco di La Spezia; arbitro di Spezia - Catanzaro è il signor Antonio Rapuano di Rimini. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio.

Dove vedere Spezia-Catanzaro in tv o in streaming

  • Partita: Spezia-Catanzaro
  • Data: sabato 30 agosto 2025
  • Orario: 21:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: La Spezia
  • Stadio: Alberto Picco
  • Arbitro: Antonio Rapuano

Spezia-Catanzaro è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 21:00 del giorno 30-08-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Spezia - Catanzaro?
La gara tra Spezia e Catanzaro si giocherà sabato 30 agosto 2025 alle ore 21:00
Chi è l'arbitro di Spezia - Catanzaro?
L'arbitro del match sarà Antonio Rapuano
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Spezia - Catanzaro sarà Matteo Gariglio
Dove si gioca Spezia - Catanzaro?
La partita si gioca a La Spezia
In che stadio si gioca Spezia - Catanzaro?
Stadio Alberto Picco
Chi trasmette la partita Spezia - Catanzaro?
La partita tra Spezia e Catanzaro verrà trasmessa da DAZN
