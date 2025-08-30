Spezia-Catanzaro è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte lo Spezia che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 0 punti e il Catanzaro che invece è al 12° posto in classifica con 1 punti.
Lo Spezia ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 2.
Il Catanzaro ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Iemmello con 1 rete.
Spezia-Catanzaro si gioca allo stadio Alberto Picco di La Spezia; arbitro di Spezia - Catanzaro è il signor Antonio Rapuano di Rimini. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio.
Dove vedere Spezia-Catanzaro in tv o in streaming
- Partita: Spezia-Catanzaro
- Data: sabato 30 agosto 2025
- Orario: 21:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: La Spezia
- Stadio: Alberto Picco
- Arbitro: Antonio Rapuano
Spezia-Catanzaro è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 21:00 del giorno 30-08-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Spezia-Catanzaro sarà inserito un'ora prima del match.
