Partita valevole per la 8a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Spezia-Cesena è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte lo Spezia che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 3 punti e il Cesena che invece è al 6° posto in classifica con 11 punti.

Lo Spezia ha ottenuto finora 0 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Gianluca Lapadula con 1 rete.

Il Cesena ha ottenuto finora 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Ciervo con 3 reti.

Spezia-Cesena si gioca allo stadio Alberto Picco di La Spezia; arbitro di Spezia - Cesena è il signor Andrea Calzavara. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Calzavara ha diretto 3 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 12 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Spezia-Cesena in tv o in streaming

Spezia-Cesena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 18-10-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

