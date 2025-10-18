Spezia-Cesena è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte lo Spezia che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 3 punti e il Cesena che invece è al 6° posto in classifica con 11 punti.
Lo Spezia ha ottenuto finora 0 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Gianluca Lapadula con 1 rete.
Il Cesena ha ottenuto finora 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Ciervo con 3 reti.
Spezia-Cesena si gioca allo stadio Alberto Picco di La Spezia; arbitro di Spezia - Cesena è il signor Andrea Calzavara. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Calzavara ha diretto 3 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 12 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Spezia-Cesena in tv o in streaming
- Partita: Spezia-Cesena
- Data: sabato 18 ottobre 2025
- Orario: 19:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: La Spezia
- Stadio: Alberto Picco
- Arbitro: Andrea Calzavara
Spezia-Cesena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 18-10-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Spezia-Cesena sarà inserito un'ora prima del match.
