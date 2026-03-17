Partita valevole per la 31a giornata della Serie B BKT 2025/2026

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Spezia-Empoli è una partita valevole per la 31a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte lo Spezia che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 29 punti e l'Empoli che invece è al 13° posto in classifica con 32 punti.

Lo Spezia ha ottenuto finora 7 vittorie, 8 pareggi e 15 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 42. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Artistico con 10 reti.

L'Empoli ha ottenuto finora 7 vittorie, 11 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 38 gol e ne ha subiti 44. Il giocatore che ha segnato più gol è Stiven Shpendi con 11 reti.

Spezia-Empoli si gioca allo stadio Alberto Picco di La Spezia; arbitro di Spezia - Empoli è il signor . Al VAR ci sarà invece .

Dove vedere Spezia-Empoli in tv o in streaming

Partita : Spezia-Empoli

: Spezia-Empoli Data : martedì 17 marzo 2026

: martedì 17 marzo 2026 Orario : 20:00

: 20:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : La Spezia

: La Spezia Stadio : Alberto Picco

: Alberto Picco Arbitro:

Spezia-Empoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 17-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

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Il link al live di Spezia-Empoli sarà inserito un'ora prima del match.