Spezia-Empoli è una partita valevole per la 31a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte lo Spezia che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 29 punti e l'Empoli che invece è al 13° posto in classifica con 32 punti.
Lo Spezia ha ottenuto finora 7 vittorie, 8 pareggi e 15 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 42. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Artistico con 10 reti.
L'Empoli ha ottenuto finora 7 vittorie, 11 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 38 gol e ne ha subiti 44. Il giocatore che ha segnato più gol è Stiven Shpendi con 11 reti.
Spezia-Empoli si gioca allo stadio Alberto Picco di La Spezia; arbitro di Spezia - Empoli è il signor . Al VAR ci sarà invece .
Dove vedere Spezia-Empoli in tv o in streaming
- Partita: Spezia-Empoli
- Data: martedì 17 marzo 2026
- Orario: 20:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: La Spezia
- Stadio: Alberto Picco
- Arbitro:
Spezia-Empoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 17-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Spezia-Empoli sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Spezia - Empoli?
- La gara tra Spezia e Empoli si giocherà martedì 17 marzo 2026 alle ore 20:00
- Dove si gioca Spezia - Empoli?
- La partita si gioca a La Spezia
- In che stadio si gioca Spezia - Empoli?
- Stadio Alberto Picco
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dello Spezia è Gabriele Artistico con 10 gol, mentre il capocannoniere dell'Empoli è Stiven Shpendi con 11 gol
- Chi trasmette la partita Spezia - Empoli?
- La partita tra Spezia e Empoli verrà trasmessa da DAZN