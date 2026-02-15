Spezia-Frosinone è una partita valevole per la 25a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte lo Spezia che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 22 punti e il Frosinone che invece è al 2° posto in classifica con 49 punti.
Lo Spezia ha ottenuto finora 5 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 30. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Artistico con 5 reti.
Il Frosinone ha ottenuto finora 14 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 44 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Farès Ghedjemis con 8 reti.
Spezia-Frosinone si gioca allo stadio Alberto Picco di La Spezia; arbitro di Spezia - Frosinone è il signor Federico Dionisi di L'Aquila. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Federico Dionisi ha diretto 9 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 38 cartellini gialli e 3 cartellini rossi.
Dove vedere Spezia-Frosinone in tv o in streaming
- Partita: Spezia-Frosinone
- Data: domenica 15 febbraio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: La Spezia
- Stadio: Alberto Picco
- Arbitro: Federico Dionisi
Spezia-Frosinone è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 15-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Spezia-Frosinone sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Spezia - Frosinone?
- La gara tra Spezia e Frosinone si giocherà domenica 15 febbraio 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Spezia - Frosinone?
- L'arbitro del match sarà Federico Dionisi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Spezia - Frosinone sarà Antonio Giua
- Dove si gioca Spezia - Frosinone?
- La partita si gioca a La Spezia
- In che stadio si gioca Spezia - Frosinone?
- Stadio Alberto Picco
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dello Spezia è Gabriele Artistico con 5 gol, mentre il capocannoniere del Frosinone è Farès Ghedjemis con 8 gol
- Chi trasmette la partita Spezia - Frosinone?
- La partita tra Spezia e Frosinone verrà trasmessa da DAZN