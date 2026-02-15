Partita valevole per la 25a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Spezia-Frosinone è una partita valevole per la 25a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte lo Spezia che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 22 punti e il Frosinone che invece è al 2° posto in classifica con 49 punti.

Lo Spezia ha ottenuto finora 5 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 30. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Artistico con 5 reti.

Il Frosinone ha ottenuto finora 14 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 44 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Farès Ghedjemis con 8 reti.

Spezia-Frosinone si gioca allo stadio Alberto Picco di La Spezia; arbitro di Spezia - Frosinone è il signor Federico Dionisi di L'Aquila. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Federico Dionisi ha diretto 9 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 38 cartellini gialli e 3 cartellini rossi.

Dove vedere Spezia-Frosinone in tv o in streaming

Partita : Spezia-Frosinone

: Spezia-Frosinone Data : domenica 15 febbraio 2026

: domenica 15 febbraio 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : La Spezia

: La Spezia Stadio : Alberto Picco

: Alberto Picco Arbitro: Federico Dionisi

Spezia-Frosinone è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 15-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Spezia-Frosinone sarà inserito un'ora prima del match.